健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》曬斑與暗沉難消 中醫5調理還你白皙透亮

2025/12/06 11:16

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，中醫調理包含內服中藥、敷草本面膜、針灸美容、食療養膚、規律作息。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，中醫調理包含內服中藥、敷草本面膜、針灸美容、食療養膚、規律作息。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天過去了，臉上的曬斑、膚色不均卻還在？臉色總是蠟黃暗沉，看起來好憔悴？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，皮膚的白皙透亮，不只靠防曬！中醫觀點認為，臉色是「氣血」與「臟腑」狀態的直接反映。中醫調理包含內服中藥草本面膜外敷針灸美容食療養膚，以及作息調整。

周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，如果氣血不順、體內循環有瘀滯（例如肝氣鬱結），黑色素就容易沉澱、代謝不掉，即使使用昂貴保養品也可能事倍功半！中醫美白調理可參考以下方式：

1.內服中藥，調理氣血：透過當歸、川芎、白芍等藥材補血活血，或使用白芷、薏仁等幫助肌膚代謝提亮。從根本改善循環，才能讓皮膚由內而外亮出來。提醒，藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

2.草本面膜，外敷淡斑：像是經典的「七子白面膜」（含白芷、白芨、珍珠粉等），可幫助淡化斑點、均勻膚色。因部分藥材（如白芷）具光敏感性，白天敷了再曬到太陽，反而容易變黑或導致皮膚炎！所以這類面膜一定要晚上敷。

3.針灸美容，提亮膚色：針灸臉部的迎香、顴髎等穴位，並搭配四肢的合谷、三陰交，能有效促進臉部氣血循環，加速黑色素代謝。

4.食療養膚，調理由內：可多攝取養血潤膚的「白色食材」，如薏仁、山藥、百合、白木耳，再搭配富含維生素C的水果（奇異果、檸檬、芭樂），幫助抗氧化提亮肌膚。少吃辛辣油炸、甜食及避免熬夜，是穩定膚色、預防反黑的關鍵。

5.規律作息，讓氣色更穩定：晚上11點前入睡，是身體進行修復與代謝的關鍵時段。肝經在夜間運行，若長期熬夜，肝氣不舒、血液循環差，不僅會讓臉色暗沉，還可能讓斑點更明顯。睡得好，氣血才會順，膚色自然會更亮。

