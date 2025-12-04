健康網》粧品含蘇丹紅 打破天然迷思

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕社群上不少「早C晚A」、「純天然」、「無添加」等針對化粧品的文辭，或各種新奇成分的神話佔據了視線。然而，中華民國美容醫學醫學會常務理事宋奉宜提醒：流行的趨勢瞬息萬變，皮膚的生理機制卻是恆常不變的。產品或療程對健康的影響是真實存在的，絕對不會因流行趨勢改變。

「不管行銷文案寫得多動人，一個永遠不變的生理法則就是：成分用了就會吸收，有效果就一定伴隨著風險。」臨床上常見年輕人大量跟風，在尚未成熟的皮膚上，反覆疊加A醇、維他命C、高濃度酸類等重裝抗老成份，結果就是敏感肌的盛行率超過75%。許多民眾甚至誤以為使用後發癢、發紅才是有效的證明，殊不知這正是皮膚遭受化學性灼傷，面臨屏障崩解發出的求救信號。

「純天然」的陷阱：蘇丹紅風暴敲醒的警鐘

如果說網紅的潮流追逐代表了人們對「速效」的貪念；那麼，近期爆發的蘇丹紅原料污染化粧品事件，則揭露了大眾對「天然＝安全」的集體迷信。事件起因是某個標榜「100%天然」的植物萃取原料，竟被檢出摻了致癌劑量的蘇丹紅。這場風暴不僅影響台灣，連美歐國際大廠也深受其害。這個血淋淋的教訓告訴我們：歷史總是不斷重演，面對行銷話術若缺乏判斷力。只相信商人的標籤與說法卻缺乏科學證據佐證，就可能被惡性的謊言傷害，陷入無從判斷風險的困境。

打破迷思：物質沒有對錯，只有適量

想要識別「天然」、「無添加」這類廣告迷霧，就必須回歸科學真理：物質就是物質，不會因「天然來源」就比較良善，或「人工合成」就比較邪惡。用蘇丹紅事件為例，許多天然植物色料至今仍難維持絕對穩定，會因製程、儲存或時間而逐漸褪色。但是市場迷信天然，卻又要求色澤鮮豔持久，結果使得不良廠商鋌而走險，惡意添加非法染料以滿足需求。換句話說，除非民眾消除對「天然」的盲目崇尚，否則品牌與消費者終將陷入互相陷害的循環：同樣的健康悲劇不是第一次，也不會是最後一次。

檢測不是萬能：當輿論忽略現實，風險就無法避免

事件爆發後，輿論紛紛指責品牌檢驗不嚴。但是事實上，化妝品檢測有其實際限制。

宋奉宜表示，大眾可能認為，昂貴的精密儀器能明察秋毫；科學真相卻是：「必須先確定要找什麼，才有辦法依圖索驥」。此次蘇丹紅事件，正是因為有獨立實驗室先對「天然色澤過於鮮豔異常」產生懷疑，針對性地進行監測才能揪出醜聞。否則面對成百上千保養品成分，又沒有明確的嫌疑清單，常規的例行檢驗當然只能作一般篩檢，「確保誠實的人不說謊」。

只要市場依舊被「天然話術」綁架，常規檢測又無力搜出原料端刻意隱匿的非法添加，那麼「再度鋌而走險的系統性風險」，就是你我必須承受的後果。

回歸科學防線：落實「上市後監測」與「劑量觀念」

醫學史反覆告訴我們：任何成分即使通過上市前測試，仍需在廣泛使用後，持續透過臨床追蹤比對，才能發現潛在問題。毒理學之父帕拉塞爾瑟斯（Paracelsus）說過「劑量決定毒性。」例如多喝水很健康，但喝太多也會水中毒。意即任何成分只要累積超過身體與皮膚的代謝能力，就會從「有效」轉變成「有害」。宋奉宜舉例：即使是民眾「覺得很安全」的維他命B群或天然植物萃取，過量使用一樣會造成負擔。

無論面對網紅保養造成的皮膚灼傷，還是天然萃取引發的污染風暴，只要能夠維持「上市後持續監測」（Post-marketing Surveillance）的皮膚健檢習慣，持續監測、反覆比對，我們就能在風險初露的瞬間及時抓到端倪，避免傷害。

在這個真假難辨的行銷世代，保護健康，你我有責。你需要的不是更多流行口號或廠商保證，而是冷靜的科學判斷。別把健康輕易交給網紅推薦，也不要被「天然」、「無添加」等美好字眼催眠。真實的生理反應複雜無比，除了持續檢測，持續比對，沒有任何人能知道「產品對你的真正影響」。因此，請落實簡單有效的皮膚健檢：依靠科學儀器的真實影像紀錄、持續追蹤比對，真正掌握皮膚代謝狀況，確認所有產品或醫美治療對你而言是否「適量」。

最後宋奉宜提醒，行銷構築的幻夢讓人愉悅，但生理反應永遠不會說謊。有了科學證據，理解劑量與風險的關係，你就能在商業煙霧中看清事實，守住屬於自己的真實健康與美麗。

