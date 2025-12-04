自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》粧品含蘇丹紅 打破天然迷思

2025/12/04 14:13

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕社群上不少「早C晚A」、「純天然」、「無添加」等針對化粧品的文辭，或各種新奇成分的神話佔據了視線。然而，中華民國美容醫學醫學會常務理事宋奉宜提醒：流行的趨勢瞬息萬變，皮膚的生理機制卻是恆常不變的。產品或療程對健康的影響是真實存在的，絕對不會因流行趨勢改變。

「不管行銷文案寫得多動人，一個永遠不變的生理法則就是：成分用了就會吸收，有效果就一定伴隨著風險。」臨床上常見年輕人大量跟風，在尚未成熟的皮膚上，反覆疊加A醇、維他命C、高濃度酸類等重裝抗老成份，結果就是敏感肌的盛行率超過75%。許多民眾甚至誤以為使用後發癢、發紅才是有效的證明，殊不知這正是皮膚遭受化學性灼傷，面臨屏障崩解發出的求救信號。

「純天然」的陷阱：蘇丹紅風暴敲醒的警鐘

如果說網紅的潮流追逐代表了人們對「速效」的貪念；那麼，近期爆發的蘇丹紅原料污染化粧品事件，則揭露了大眾對「天然＝安全」的集體迷信。事件起因是某個標榜「100%天然」的植物萃取原料，竟被檢出摻了致癌劑量的蘇丹紅。這場風暴不僅影響台灣，連美歐國際大廠也深受其害。這個血淋淋的教訓告訴我們：歷史總是不斷重演，面對行銷話術若缺乏判斷力。只相信商人的標籤與說法卻缺乏科學證據佐證，就可能被惡性的謊言傷害，陷入無從判斷風險的困境。

打破迷思：物質沒有對錯，只有適量

想要識別「天然」、「無添加」這類廣告迷霧，就必須回歸科學真理：物質就是物質，不會因「天然來源」就比較良善，或「人工合成」就比較邪惡。用蘇丹紅事件為例，許多天然植物色料至今仍難維持絕對穩定，會因製程、儲存或時間而逐漸褪色。但是市場迷信天然，卻又要求色澤鮮豔持久，結果使得不良廠商鋌而走險，惡意添加非法染料以滿足需求。換句話說，除非民眾消除對「天然」的盲目崇尚，否則品牌與消費者終將陷入互相陷害的循環：同樣的健康悲劇不是第一次，也不會是最後一次。

檢測不是萬能：當輿論忽略現實，風險就無法避免

事件爆發後，輿論紛紛指責品牌檢驗不嚴。但是事實上，化妝品檢測有其實際限制。

宋奉宜表示，大眾可能認為，昂貴的精密儀器能明察秋毫；科學真相卻是：「必須先確定要找什麼，才有辦法依圖索驥」。此次蘇丹紅事件，正是因為有獨立實驗室先對「天然色澤過於鮮豔異常」產生懷疑，針對性地進行監測才能揪出醜聞。否則面對成百上千保養品成分，又沒有明確的嫌疑清單，常規的例行檢驗當然只能作一般篩檢，「確保誠實的人不說謊」。

只要市場依舊被「天然話術」綁架，常規檢測又無力搜出原料端刻意隱匿的非法添加，那麼「再度鋌而走險的系統性風險」，就是你我必須承受的後果。

回歸科學防線：落實「上市後監測」與「劑量觀念」

醫學史反覆告訴我們：任何成分即使通過上市前測試，仍需在廣泛使用後，持續透過臨床追蹤比對，才能發現潛在問題。毒理學之父帕拉塞爾瑟斯（Paracelsus）說過「劑量決定毒性。」例如多喝水很健康，但喝太多也會水中毒。意即任何成分只要累積超過身體與皮膚的代謝能力，就會從「有效」轉變成「有害」。宋奉宜舉例：即使是民眾「覺得很安全」的維他命B群或天然植物萃取，過量使用一樣會造成負擔。

無論面對網紅保養造成的皮膚灼傷，還是天然萃取引發的污染風暴，只要能夠維持「上市後持續監測」（Post-marketing Surveillance）的皮膚健檢習慣，持續監測、反覆比對，我們就能在風險初露的瞬間及時抓到端倪，避免傷害。

在這個真假難辨的行銷世代，保護健康，你我有責。你需要的不是更多流行口號或廠商保證，而是冷靜的科學判斷。別把健康輕易交給網紅推薦，也不要被「天然」、「無添加」等美好字眼催眠。真實的生理反應複雜無比，除了持續檢測，持續比對，沒有任何人能知道「產品對你的真正影響」。因此，請落實簡單有效的皮膚健檢：依靠科學儀器的真實影像紀錄、持續追蹤比對，真正掌握皮膚代謝狀況，確認所有產品或醫美治療對你而言是否「適量」。

最後宋奉宜提醒，行銷構築的幻夢讓人愉悅，但生理反應永遠不會說謊。有了科學證據，理解劑量與風險的關係，你就能在商業煙霧中看清事實，守住屬於自己的真實健康與美麗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中