健康網》凡士林用錯「害溜溜」 藥師：別犯4禁忌

凡士林好用又便宜，郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲表示，要記住它是「鎖水」非「補水」。

〔健康頻道／綜合報導〕每家戶大都有一罐凡士林，郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲說，一瓶幾十塊就可以買到，核心功能是「封閉性保濕」，也就是在皮膚表面形成一層保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒空氣與細菌。

陳佳玲在臉書粉專「藥玩家-玲玲藥師」表示，凡士林用得廣更要用得巧，不僅在美容與護膚保養上，日常急救與護理更是少不了它。還有人會用在居家妙用上。不過，那麼好用凡士林還是有4大禁忌：

●剛燙傷時不可用：燙傷的第一時間需要散熱，凡士林會封住熱氣，導致燙傷加重。

●大油肌/易長痘痘者慎用：凡士林封閉性強，若清潔不當或油脂分泌旺盛，塗在臉上可能會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化。

●不要與乳膠保險套並用：凡士林是油性物質，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂。請改用性行為專用的水性潤滑液。

●不「補水」只「鎖水」：凡士林本身沒有水分。如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水。

入冬時入睡要保暖，陳佳玲表示，睡前在乾燥的腳後跟、手肘或膝蓋塗上厚厚一層凡士林，穿上襪子或戴上手套睡覺，隔天皮膚會變得非常軟嫩。另外，自己DIY凡士林+海鹽，可以當去角質膏使用。還有一項小秘訣，在噴香水之前，先在手腕或耳後塗一點凡士林，油脂可以幫助抓住香味分子，延長香味時間。

年終要染髮換新髮型，陳佳玲說，染髮時，先在髮際線、耳朵和脖子上塗一層凡士林，可以防止染髮劑沾染皮膚，染完後一擦就乾淨了。不少沙龍、美容院都會如此做。

