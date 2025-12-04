健康網》扭傷別再只冰敷休息 掌握PEACE與LOVE要訣

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元分享，只要記住兩個關鍵字：「PEACE」（和平）&「LOVE」（愛），就能在受傷時做出最正確的處理！（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕跑步「翻船」、重訓拉傷…運動傷害總是不請自來嗎？新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元分享，處理軟組織傷害的最新國際共識，只要記住兩個關鍵字：「PEACE」（和平）&「LOVE」（愛），就能在受傷時做出最正確的處理！

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，剛受傷，請給它「PEACE」：頭幾天是急性期，我們的目標是保護與消腫，而不是干擾身體自癒。

P（Protection）保護：適度保護患部，減少活動，但避免完全不動。

E（Elevation）抬高：將受傷部位抬高過心臟，增加血液回流，以幫助消腫。

A（Avoid：anti-inflammatory）：避免消炎藥：發炎是身體的自然修復。非醫師指示，別用消炎藥干擾修復進程。

C（Compression）加壓：用彈性繃帶適度包紮，提供支撐並減緩腫脹。

E（Education）衛教：聽從專業醫護建議，了解如何正確恢復，才能安全有效。

張耀元提到，進入恢復期，請給它「LOVE」。急性期過後，就需要用「愛」來幫助組織修復得更強壯。

L（Load）適度負重：在可忍受範圍內，漸進式增加負荷，能刺激組織修復。

O（Optimism）保持樂觀：正向心態是康復的最佳良藥，能讓你更快回到運動場上！

V（Vascularisation）促進循環：做些緩和有氧運動，增加血液流動，為修復帶來更多養分。

E（Exercise）執行運動：依計畫進行復健，找回原本的肌肉力量與關節活動度。

張耀元提醒，運動傷害處理新心法，拋開「受傷就要躺到好」的舊觀念！「急性期溫和保護，恢復期積極復健」才是加速康復的關鍵。但如果懷疑有骨折，或狀況遲遲沒改善，僅靠和平與愛是不夠的，記得還是要找專業醫師檢查與治療喔！

