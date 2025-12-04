自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》孩子退燒 不代表從流感痊癒！醫提重症5示警

2025/12/04 11:07

不少家長以為孩子退燒了，代表流感病毒沒了。小兒科醫師王建夫提醒，即使已退燒，仍不可過早復課，應觀察5大示警症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少家長以為孩子退燒了，代表流感病毒沒了。小兒科醫師王建夫提醒，即使已退燒，仍不可過早復課，應觀察5大示警症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署在2日宣布上週有一名年僅5歲之幼童，因流感過世。小兒科醫師王建夫說明，若感染流感後，即使已經退燒，仍要格外小心5大重症警訊。

王建夫在臉書粉專「小夫醫師的元氣升級攻略 上呼吸道感染/ 過敏/久咳/氣喘」說明，在小兒科門診裡，家長最常誤解的一件事是：孩子退燒了，就代表病好了，所以常常藥沒有吃完、不回診檢查。但這樣反而容易忽略潛在的危險。王建夫流感退燒後仍可能出現的5大重症警訊，爸媽一定要特別注意。

​王建夫強調，流感退燒不代表痊癒，病毒可能仍在活動！退燒只是體溫下降，可能是因為免疫反應暫時減弱，或退燒藥抑制了發炎，但這不代表病毒已經消失。流感病毒仍可能在上呼吸道持續複製，帶來後續併發症風險。

​免疫反應仍可能造成傷害

孩子的免疫系統在清除病毒時會啟動強烈的發炎反應。然而，若反應過度，可能「誤傷」正常組織，導致肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症。不論是 A 型或 B 型流感，退燒只是病程中的一個階段，而非痊癒的標誌。

流感退燒後的5大重症警訊

雖然像克流感這樣的抗病毒藥物能減少病毒複製，縮短病程，降低部分併發症風險，但若治療開始太晚（超過發病48小時），效果會打折，且即便使用藥物，孩子的免疫反應和體質差異，仍可能導致重症發生。

​1.嚴重肌肉痠痛、走路困難：部分 B 型流感兒童在退燒後會出現小腿肌肉痛、走路困難或拒絕走路、尿液顏色變深像紅茶色，這可能是橫紋肌溶解症。代表肌肉正在嚴重受損，若繼續惡化會導致腎臟受傷甚至急性腎衰竭。

​2.呼吸急促或困難：胸口凹陷、鼻翼扇動、出現喘鳴聲，可能有下呼吸道感染或急性肺炎，A型流感更常見這類呼吸道重症。

​3.精神不振、異常嗜睡或反應遲鈍：退燒後仍持續疲倦、不愛玩、表情呆滯，可能是病毒仍活躍，或已合併肺炎、中耳炎、敗血症。若出現意識不清、抽搐、叫不醒，要高度懷疑流感腦炎或腦膜炎，這是小兒科最危險、進展最快的併發症之一。

​4.明顯脫水或拒食：退燒後若孩子仍不喝水、不進食、尿量減少、嘴唇乾裂，代表全身狀態尚未恢復。嚴重時需要補液治療，以避免電解質失衡或腎臟受損。

​5.咳嗽持續惡化或胸痛：如果退燒後咳嗽越來越厲害，甚至合併胸痛或呼吸困難，要警覺是肺炎或心肌炎。

A型流感更容易引起呼吸道與神經系統重症，如肺炎、腦炎、急性壞死性腦病變；B 型流感常見肌肉炎與心肌炎，並需警覺橫紋肌溶解症和腎臟併發症。

​流感後快速復原的建議

●充分休息，避免過早復學：流感會大量消耗能量與免疫力，建議退燒後至少休息48小時，確定精神與食慾恢復再返校。

​●補充水分：發燒與感染會造成水分流失，觀察尿量、尿液顏色與嘴唇濕潤度可判斷是否足夠。

●​多吃優質蛋白質：優質蛋白質，如肉、蛋、豆腐、魚，可以幫助免疫修復，營養不足會延緩康復。

●​觀察呼吸、心跳與活動力：留意孩子是否有呼吸急促、心跳過快、胸痛，或是出現走路困難、異常倦怠。這些都可能是心肺或肌肉相關併發症的警訊，若有異常要立即就醫。

●​適度活動，循序恢復：退燒後避免立刻劇烈運動。過度消耗可能觸發心肌炎，務必讓身體有時間修復。

​​王建夫表示，退燒不等於痊癒，警覺與細心照護，才能守護孩子平安度過流感。快分享這篇給更多需要的爸媽，一起建立正確觀念，陪孩子快快恢復健康。

相關新聞請見

流感奪命最小僅5歲！ 疾管署提醒：未接種疫苗重症死亡風險高

