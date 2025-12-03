健康網》Gino罹患修格蘭氏症 醫：眼乾症狀達3個月

Gino罹患修格蘭氏症，目前眼乾到受不了，他將以進行眼科手術，緩解症狀。（取自Gino臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人Gino在臉書上表示，自己罹患修格蘭氏症，困擾程度遠超過一般乾眼症，「沒有經過的人真的不知道」，他將以脈衝光眼睛手術治療。亞東醫院指出，修格蘭氏症候群是最常見的自體免疫疾病之一，若未接受適當的治療，甚至很容易造成角膜潰瘍。

亞東醫院衛教資料指出，修格蘭氏症會造成淚線與唾腺的破壞，以至於眼乾與口乾，但身體其他的外分泌腺體也可能受到侵犯，造成皮膚、頭髮、氣管或陰道乾燥等現象。除此之外，還會有關節酸痛與倦怠的感覺，有少數病人也可能會有其他腺體外的症狀，例如甲狀腺、皮膚、血液、肺部、腎臟與神經等器官侵犯的情況。

Gino說，除了眼科外，他的症狀也需要看風濕免疫科，看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策。

臨床上判別修格蘭氏病，有6大方向：

●眼睛有乾澀的症狀超過3個月以上。

●嘴巴有乾燥的症狀超過3個月以上。

●客觀的眼睛檢查包含雙眼淚腺分泌測試（ Schirmer's test）或是Rose Bengal染色法陽性。

●基礎唾液腺分泌量小於1.5 ml/15分鐘，或是核子醫學唾液腺掃描呈陽性反應。

●小唾液腺切片檢查其發炎細胞浸潤評分大於一分。

亞東醫院指出，當確定為修格蘭氏症候群時，如果沒有重要臟器的侵犯，一般採取支持性療法，如使用人工淚液或人工唾液來緩解眼乾口乾的感覺，乳液以維持皮膚保濕，陰道潤滑劑減少乾澀症狀等。

