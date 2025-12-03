限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》Gino罹患修格蘭氏症 醫：眼乾症狀達3個月
〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人Gino在臉書上表示，自己罹患修格蘭氏症，困擾程度遠超過一般乾眼症，「沒有經過的人真的不知道」，他將以脈衝光眼睛手術治療。亞東醫院指出，修格蘭氏症候群是最常見的自體免疫疾病之一，若未接受適當的治療，甚至很容易造成角膜潰瘍。
亞東醫院衛教資料指出，修格蘭氏症會造成淚線與唾腺的破壞，以至於眼乾與口乾，但身體其他的外分泌腺體也可能受到侵犯，造成皮膚、頭髮、氣管或陰道乾燥等現象。除此之外，還會有關節酸痛與倦怠的感覺，有少數病人也可能會有其他腺體外的症狀，例如甲狀腺、皮膚、血液、肺部、腎臟與神經等器官侵犯的情況。
請繼續往下閱讀...
Gino說，除了眼科外，他的症狀也需要看風濕免疫科，看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策。
臨床上判別修格蘭氏病，有6大方向：
●眼睛有乾澀的症狀超過3個月以上。
●嘴巴有乾燥的症狀超過3個月以上。
●客觀的眼睛檢查包含雙眼淚腺分泌測試（ Schirmer's test）或是Rose Bengal染色法陽性。
●基礎唾液腺分泌量小於1.5 ml/15分鐘，或是核子醫學唾液腺掃描呈陽性反應。
●小唾液腺切片檢查其發炎細胞浸潤評分大於一分。
亞東醫院指出，當確定為修格蘭氏症候群時，如果沒有重要臟器的侵犯，一般採取支持性療法，如使用人工淚液或人工唾液來緩解眼乾口乾的感覺，乳液以維持皮膚保濕，陰道潤滑劑減少乾澀症狀等。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應