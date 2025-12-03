自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究顯示長期攝取多酚食物 有助減緩心血管疾病風險增長速度

2025/12/03 16:39

研究表明，富含多酚的飲食與心血管疾病風險增長速度減緩有關。圖為富含多酚的可可豆。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，富含多酚的飲食與心血管疾病風險增長速度減緩有關，長期食用含有多酚的食物可能更有利於心臟健康。此研究發表在《BMC醫學》期刊上。

根據科學網站科學網站《SciTechDaily》報導，英國倫敦國王學院的研究團隊，追蹤來自英國雙胞胎項目（TwinsUK）的3100多名成年人超過10年。研究結果表明，攝取較高多酚水平的人，往往血壓和膽固醇水平更佳，這有助於降低心血管疾病風險評分。

此研究採用新開發的多酚膳食評分（PPS），來確認英國常見的富含多酚的關鍵食物的攝取量，包括茶、咖啡、漿果、橄欖油、堅果和全穀物等。此評分與心血管健康的相關性，強於多酚總攝取量的估計值，這可能是因為它反映的是「整體飲食模式」，而非「單一化合物」。

此發現顯示考慮整體飲食，能更準確地反映富含多酚的食物如何協同作用，以支持長期心臟健康。

研究團隊稱，結果表明長期堅持富含多酚的飲食，以顯著減緩人們隨著年齡增長而出現的心血管疾病風險上升趨勢。即使是少量攝取富含多酚的食物，只要能持續下去，也可能有助於長期保護心臟。

研究團隊指出，富含多酚的食物廣泛存在於日常食物中，因此對大多數人來說，這是切實可行的策略。

