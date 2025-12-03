健康網》8癌症與壞情緒有關 營養師：5飲食找回平衡

營養師高敏敏指出，改善壞情緒可吃深海魚類、全穀與堅果類、深綠色蔬菜、乳製品與優格、香蕉與黑巧克力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險。營養師高敏敏於臉書粉專指出，肺癌、甲狀腺癌、女性乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌、大腸直腸癌，這8種癌症都與情緒有關，改善壞情緒可吃深海魚類、全穀與堅果類、深綠色蔬菜、乳製品與優格、香蕉與黑巧克力。

高敏敏分享，8種與情緒相關的癌症：

●肺癌：對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。

●甲狀腺癌：個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」。內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。

●女性乳癌：情感壓力未釋放，親情或人際間常有衝突。易把委屈放在心裡，不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。

●胃癌：憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。

●肝癌：害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安。總是擔心資源不足，情緒長期緊繃。

●胰臟癌：與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。

●淋巴癌：缺乏安全感、對自己沒有信心，易感到焦慮、害怕被否定。當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。

●大腸直腸癌：壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡。長期壓力累積也會影響腸胃健康。

高敏敏說明，想讓情緒穩定，其實可以靠日常營養素的補充，幫助我們回到平衡狀態。這樣吃， 有效改善壞情緒：

1.深海魚類（鮭魚、鯖魚）：富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒，減少焦慮憂鬱。

2.全穀與堅果類（燕麥、糙米、核桃、腰果）：提供B群、鎂與色胺酸 幫助能量代謝與血清素生成。

3.深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）：含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙 穩定神經系統。

4.乳製品與優格：補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相，提升好心情。

5.香蕉與黑巧克力：富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。

高敏敏提醒，情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」。別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆，飲食均衡、睡眠充足、保持運動；讓身體和情緒一起回到平衡，才是最好的防癌法。

