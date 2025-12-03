自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》8癌症與壞情緒有關 營養師：5飲食找回平衡

2025/12/03 21:16

營養師高敏敏指出，改善壞情緒可吃深海魚類、全穀與堅果類、深綠色蔬菜、乳製品與優格、香蕉與黑巧克力。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，改善壞情緒可吃深海魚類、全穀與堅果類、深綠色蔬菜、乳製品與優格、香蕉與黑巧克力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險。營養師高敏敏於臉書粉專指出，肺癌、甲狀腺癌、女性乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌、大腸直腸癌，這8種癌症都與情緒有關，改善壞情緒可吃深海魚類全穀與堅果類深綠色蔬菜乳製品與優格香蕉與黑巧克力

高敏敏分享，8種與情緒相關的癌症：

肺癌：對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，常有無力感與情緒上的窒息感。

甲狀腺癌：個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」。內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。

女性乳癌：情感壓力未釋放，親情或人際間常有衝突。易把委屈放在心裡，不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。

胃癌：憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。

肝癌：害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安。總是擔心資源不足，情緒長期緊繃。

胰臟癌：與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。

淋巴癌：缺乏安全感、對自己沒有信心，易感到焦慮、害怕被否定。當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張。

大腸直腸癌：壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡。長期壓力累積也會影響腸胃健康。

營養師高敏敏指出，壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡。長期壓力累積也會影響腸胃健康。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡。長期壓力累積也會影響腸胃健康。（圖取自freepik）

高敏敏說明，想讓情緒穩定，其實可以靠日常營養素的補充，幫助我們回到平衡狀態。這樣吃， 有效改善壞情緒：

1.深海魚類（鮭魚、鯖魚）：富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒，減少焦慮憂鬱。

2.全穀與堅果類（燕麥、糙米、核桃、腰果）：提供B群、鎂與色胺酸 幫助能量代謝與血清素生成。

3.深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）：含葉酸與鎂，能舒緩壓力荷爾蒙 穩定神經系統。

4.乳製品與優格：補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相，提升好心情。

5.香蕉與黑巧克力：富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。

高敏敏提醒，情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」。別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆，飲食均衡、睡眠充足、保持運動；讓身體和情緒一起回到平衡，才是最好的防癌法。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中