健康網》瘦瘦針新發現 研究：抗老防肌少症

恆新復健科診所醫師王思恒指出，研究發現：GLP-1具有全身性的抗衰老效果，而且這效果可能跟減重完全無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕大家熟知的「瘦瘦針」成分，原本是用來治療糖尿病的，後來因為減肥效果太好而轉型做為減重藥物。恆新復健科診所醫師王思恒指出，這類藥物除了讓你變瘦，甚至可能讓你「變年輕」，還能預防肌少症！一篇剛剛發表在頂級期刊《Cell Metabolism》的重磅研究發現：GLP-1具有全身性的抗衰老效果，而且這效果可能跟減重完全無關！

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文提到，來自香港中文大學的研究團隊，選用了一群邁入中老年的雄性小鼠（11個月大，相當於人類的中年），讓牠們接受為期30週的GLP-1（本研究使用 Exenatide）治療，並與打生理食鹽水的對照組做比較。不僅看外表，還深入分析了小鼠的肌肉功能、大腦認知，甚至做了全身器官的轉錄組（Transcriptome）和DNA 甲基化（DNA methylation）分析，也就是從分子層面看牠們到底有沒有「回春」。

請繼續往下閱讀...

●重大發現1：肌肉更有力，動作更靈活

王思恒說明，隨著年齡增長，肌力下降是必經之路。但研究發現，接受治療的老年小鼠，其前肢抓握力顯著優於沒打藥的同齡鼠。此外，在滾輪測試（Rotarod）中，打藥小鼠的運動協調性也更好。這意味著GLP-1可能有助於對抗我們復健科最頭痛的敵人——肌少症（Sarcopenia）與身體功能退化。

恆新復健科診所醫師王思恒指出，GLP-1可能有助於對抗我們復健科最頭痛的敵人——肌少症（Sarcopenia）與身體功能退化。（資料照）

●重大發現2：效果不只是因為「變瘦」

王思恒表示，你可能會說：「變瘦了身體負擔小，當然比較靈活啊！」重點來了！這項研究刻意選用了一個較低劑量。在這個劑量下，治療組小鼠的體重和進食量並沒有顯著減少，但牠們依然表現出了強大的抗衰老效果。這說明了GLP-1的抗老作用，具有獨立於減重之外的分子機制。

●重大發現3：大腦是關鍵

這藥為什麼能讓全身（心臟、肌肉、血管）都變年輕？王思恒提到，研究人員做了一個精巧的實驗：他們用基因工程技術，專門把小鼠下視丘（Hypothalamus）裡的 GLP-1受體「關掉」。結果驚人地發現：一旦大腦下視丘收不到訊號，GLP-1對全身（心臟、骨骼肌等）的抗衰老保護作用就消失了大半！ 這證實了一個大腦-身體軸心（Brain-Body Axis）：藥物作用於大腦，大腦再發號施令讓全身器官抵抗衰老。

●重大發現4：媲美抗老神藥雷帕黴素

王思恒說，研究團隊還將GLP-1與目前科學界公認最強的抗老藥物，雷帕黴素（Rapamycin）做了對決。結果顯示，GLP-1在逆轉老化基因表現的能力上，與雷帕黴素高度相似，兩者在多個器官上的效果不分軒輊。

王思恒提醒，瘦瘦針抗衰老願景聽起來美好，但畢竟是動物實驗：小鼠不是人，且本研究僅使用了雄性小鼠，也還沒證實延長壽命：雖然身體變年輕了，但這篇研究還沒有數據證實小鼠真的活得比較久。

王思恒補充，不過它能改善肌肉力量並由中樞神經調控全身代謝，這對於未來治療老年衰弱與神經退化性疾病（如失智症）提供了非常棒的新思路。在長生不老藥正式上市前，建議大家：規律運動、重訓、睡飽，這依然是目前最有效、且免費的「抗老藥」！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法