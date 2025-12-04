健康網》骨質疏鬆是健康隱形殺手！ 醫教全方位防骨折策略

避免骨質疏鬆，專家建議，每日攝取足夠鈣質，每天1000-1200mg，不妨從牛奶、芝麻、豆製品中攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆常被忽略，卻是威脅國人健康的沈默殺手。馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜提醒，髖部骨折在台灣發生率位居亞洲首位，一旦跌倒骨折，可能造成長期臥床，甚至提高死亡風險。他提出全方位的骨鬆防治策略，從生活保養與藥物治療著手改善。

林新曜在臉書專頁「林新曜醫師」與網站發文表示，骨質疏鬆被稱為「沈默的殺手」，在第一次骨折前，通常完全沒有症狀。更驚人的是，台灣的髖部骨折發生率高居亞洲第一，一旦發生髖部骨折，一年內的死亡率竟高達20%，甚至比許多癌症還可怕。

請繼續往下閱讀...

林新曜以「老房子」比喻骨骼，骨質疏鬆症就像鋼筋水泥被白蟻蛀蝕，結構正在迅速腐朽；脆性骨折就像房子遇到輕微地震，例如，只是站著跌倒。藉著DXA 檢查，就像結構技師用儀器測量這棟房子的耐震係數。

他提醒以下族群需特別留意：停經後婦女因荷爾蒙降低，骨質流失加速；體重過輕者（< 58公斤）骨骼支撐力較弱；父母有髖部骨折病史；長期使用類固醇也會干擾骨骼代謝。如果符合其中任一項，就應及早接受檢查。

全方位骨骼補強計畫

針對高風險民眾，林新曜提出全方位的骨鬆防治策略：

1.生活保養

●每日攝取足夠鈣質，每天1000-1200 mg（牛奶、芝麻、豆製品）。

●維生素D：每天 400-1000 IU，幫助鈣質搬運。

●規律負重運動，讓骨頭承受適度壓力，如快走、慢跑、肌力訓練，能促進骨密度提升。同時，改善居家環境以預防跌倒。

2.專業補強（藥物治療）

如果是高風險族群，單靠吃鈣片是不夠的，需要藥物介入：

●開源（合成代謝劑）：刺激骨頭生長，快速拉高骨密度。

●節流（抗吸收劑）：減緩流失速度，守住現有地基。

林新曜提醒，骨鬆是慢性病，治療不能「做一休一」。特別是使用特定藥物（如 Denosumab）切勿自行停藥，否則骨折風險會反彈暴增。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法