健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

雲林縣補助中低收嬰兒 接種輪狀病毒疫苗

2025/12/03 15:57

秋冬是輪狀病毒、流感、腸病毒等疾病好發季節；雲林縣政府補助中低收入家庭的嬰幼兒，接種輪狀病毒疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋冬是輪狀病毒、流感、腸病毒等疾病好發季節；為免縣內經濟弱勢族群嬰幼兒受到輪狀病毒威脅，雲林縣府自2021年5月針對低收、中低收入戶嬰幼兒全額補助。

雲林縣衛生局指出，預防輪狀病毒最有效方法是口服輪狀病毒疫苗，中央尚未納入公費常規，完整接種平均費用約需4000至6000元，對家庭照顧是一筆負擔，考量嬰幼兒感染會嘔吐、腹瀉、發燒，嚴重可能脫水，縣府為照顧縣內弱勢族群嬰幼兒免於輪狀病毒威脅，針對設籍雲林的低收、中低收入戶嬰兒全額補助2劑口服輪狀病毒疫苗。

衛生局表示，輪狀病毒傳染力強，主要透過食物、飲水及體液等途徑傳染，提醒家中有嬰幼兒的家庭成員要做好個人衛生習慣，勤洗手，家中玩具及生活用品也要定時清潔及消毒。

