健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老年人多！台東停補助輪狀病毒疫苗 將補助帶狀疱疹疫苗

2025/12/03 15:41

台東縣府著眼在帶狀皰疹為老年人帶來一連串健康問題，預計明年開始接種疫苗。（資料照片，縣府提供）

台東縣府著眼在帶狀皰疹為老年人帶來一連串健康問題，預計明年開始接種疫苗。（資料照片，縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕新北市長侯友宜今（3）在市政會議宣布，即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象。但在台東狀況卻不一樣，由於出生率低又步向超高齡，台東縣日前宣布將針對50歲以上中低收、65歲原住民等族群補助帶狀疱疹疫苗，衛生局表示，此劑疫苗價格更高，但在台東，解決老年人問題更加實際。

台東的輪狀病毒疫苗從去（2024）年曾在健保署專款補助下對嬰幼兒接種；縣衛生局表示，當時委由3間醫院購入，專案執行至今年6月截止，目前未再有相關後續計畫。

相對新北市的疫苗新政策，同款疫苗在台東非常態性，中央亦尚未納入公費常規提供，完整接種平均費用約4000至6000元。縣衛生局副局長林郁文說，台東以自有經費補助的疫苗為帶狀疱疹疫苗，每劑就要8000至萬元左右，花費更高，且每人都要施打2劑。

相對新北，台東疫苗接種對象更偏向老年人口，這也是日前縣府在宣布一系列針對老年人福利政策的其中一項，林郁文說，畢竟台東老年人口多，縣府此舉才能照顧更多縣民。

衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，2劑接種間隔2至6個月。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。

台東縣府著眼在帶狀皰疹為老年人帶來一連串健康問題，預計明年開始接種疫苗。（資料照片，縣府提供）

台東縣府著眼在帶狀皰疹為老年人帶來一連串健康問題，預計明年開始接種疫苗。（資料照片，縣府提供）

