健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》少年白元凶大公開！ 8大元素快避開

2025/12/03 21:52

好食課營養師林世航表示，正常頭髮毛囊中的黑色素細胞會分泌黑色素維持烏黑，當黑色素細胞受損或缺乏黑色素原料時，頭髮顏色就會變淺、變白。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕明明年紀輕輕，頭上卻開始冒出白髮好困擾？好食課營養師林世航（Titan）表示，頭髮黑色素細胞受損原因，主要是氧化壓力過大、血液循環不佳，導致頭皮血氧不足或本身DNA即有損傷。此外，若家族即有少年白、生活壓力大、抽菸、酗酒、缺乏適當營養、過度曝曬紫外線、藥物或特殊疾病影響等，也易出現少年白。

為什麼白髮會出現？對此，林世航於臉書專頁「好食課」發文說明，正常頭髮毛囊中的黑色素細胞會分泌黑色素來維持毛髮烏黑，當黑色素細胞受損或是缺乏黑色素的原料不足時，頭髮顏色也會因而變淺、逐漸變白髮。

至於常見少年白8大原因，林世航也羅列如下：

基因遺傳：家族成員同樣有此問題，遺傳所致。

生活壓力大：壓力增加氧化負荷，易出現白髮。

抽菸：增加毛囊細胞氧化傷害。

酗酒：促發炎及營養流失。

營養缺乏：缺少維生素B12、銅、鐵、鋅等營養素，亦會導致黑色素原料不足

外在傷害：頭皮曝曬過度。

藥物影響：部分化療、抗瘧藥物會抑制黑色素細胞中的酵素，減少黑色素生成，也可能造成黑髮轉白。

特殊疾病：如甲狀腺異常、圓禿等疾病所導致。

此外，若因少年白想染髮，食藥署曾邀皮膚科醫師蔡逸珊分享使用染髮劑注意事項，她表示，在選擇和使用染髮劑時，應注意以下4重點：

1.避免使用標示不清、來路不明的產品，應選擇完整標示成分的染髮劑。

2.染髮當天喝大量的水，增加代謝。

3.進行染髮之前，先在耳後或手腕等位置進行皮膚敏感性測試，確保產品不會引起過敏反應。

4.使用後若有紅疹、發癢、脫屑、水泡等不良反應，請立即就醫，避免更嚴重的症狀或落髮危機。

另，蔡逸珊也建議，染髮後若陸續有白髮或原髮色生成，可用暫時性的著色劑來取代染髮，不僅能有效遮掩新生髮根，且無需太頻繁染髮，是相對安全的好方法。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

