健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園市腸病毒連續5週超過流行閾值 停課班級達92班

2025/12/03 15:12

桃市府衛生局表示，提醒家長，秋冬是腸病毒及流感好發季節，應堅守「生病不上學」原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔。（衛生局提供）

桃市府衛生局表示，提醒家長，秋冬是腸病毒及流感好發季節，應堅守「生病不上學」原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，桃園市腸病毒健保門急診就診人次，今年第44週（10月26日至11月1日）至第48週（11月23日至11月29日）分別為1485人次、1657人次、1766人次、1921人次及1748人次，已連續5週超過1200人次流行閾值，近5週因腸病毒停課的班級達92班，今年截至12月1日共累計停課607班，桃市府衛生局提醒家長，除腸病毒，秋冬也是流感好發季節，應堅守「生病不上學」原則，並教導學童注意個人衛生及加強環境清潔，以降低病毒傳播及重症群聚風險。

衛生局指出，腸病毒型別多元且傳染力極高，1名感染者平均可傳染1.37人，在發病後1週內傳染力最強，容易透過飛沫或接觸在校園及機構中傳播，因此幼童如經醫師診斷感染腸病毒，應落實「生病不上學」的防疫措施，避免前往補習班、安親班或其他人潮聚集場所，並與家中其他嬰幼兒適度區隔，降低群聚風險；此外，腸病毒並非只會感染幼兒，大人也會得腸病毒，只是症狀通常較輕微，與一般感冒不易區分，家長返家後應先更換衣服並洗手，再接觸家中幼兒，可避免腸病毒傳播。

衛生局呼籲家長及教托（育）機構應教導幼兒及學童確實做好個人衛生，落實正確洗手5步驟濕、搓、沖、捧、擦，以及洗手5時機：進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後，同時提醒各級學校及教托育機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。

