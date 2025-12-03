自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》國光客運保修廠疑污染基汐用水 專家：抽血、尿檢可測出暴露值

2025/12/03 14:53

〔健康頻道／綜合報導〕基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水，環境部今（3）日表示，該廠因未設置處理設施且未經許可排放廢水，目前也已鎖定其他疑似污染源，正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源。

根據國家環境毒物研究中心衛教資料指出，接觸汽油後產生的有害影響是由於汽油混合物中的個別化學物質，如苯和鉛。吸入或吞嚥大量的汽油會導致死亡。

國家環境毒物研究中心指出，目前有檢測可以測量血液或尿液中的鉛（這只能用於鑑定是否暴露於含鉛汽油）、苯或其他可能因暴露於汽油等而進入體內的物質。這些檢驗的靈敏度都很高，可以量測出背景值、以及足以發生健康問題的暴露值。這些檢驗在大部分的醫院都不會有，但可以透過具有特定器材的專業實驗室進行測試。

目前台水公司指出，在11月27日污染事件中，影響基隆和新北市汐止地區約有15萬戶（基隆約有10萬戶、汐止5萬戶）的民生用水受到油污影響。

國家環境毒物研究中心指出，汽油也會對皮膚產生刺激。短時間內吸入高濃度的汽油或吞入大量汽油會對神經系統造成嚴重的影響。嚴重的神經系統影響包括昏迷與呼吸困難，輕微的影響則是暈眩與頭痛。目前尚未有確切的資訊可以認定汽油是否會導致新生兒缺陷或影響生育。

此外，車用汽油是目前正在被美國環境保護署（U.S. EPA）鑑定是否歸類為人類致癌物。有些動物實驗讓動物持續吸入高濃度的無鉛汽油蒸氣兩年，發現動物會產生肝臟及腎臟腫瘤。然而，目前並沒有證據可以證明 人類暴露汽油會導致癌症。

環境部表示，1日已緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行下列精進措施，除了阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口，還必須完成新型「水中油監測儀」佈設測試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中