嚼檳榔、抽菸、喝酒，罹口腔癌風險飆升123倍，定期篩檢防癌前病變。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕12月3日是「檳榔防制日」，高市衛生局統計今（2025）年完成口腔癌篩檢人數，超過6萬2千人，其中發現異常個案近5千人，需進一步追蹤檢查。

衛生局今天提醒，有研究顯示同時抽菸、吃檳榔及喝酒者，罹患口腔癌機率是不抽菸、不喝酒、不吃檳榔的123倍，30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾應主動每2年做1次免費口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。

高市衛生局表示，113年國人癌症十大死因中，口腔癌高居第6位，造成3687人死亡，嚼檳榔更是造成國人口腔癌的主要原因，若同時抽菸及喝酒，罹患口腔癌機會更是大增，藉由篩檢能早期發現癌症和癌前病變，才能經由適當治療保障個人健康。

衛生局局長黃志中也提醒孕婦應避免嚼食檳榔，以減少發生流產、早產等生殖危害機率，且未滿18歲青少年不可嚼食及購買檳榔。

此外，已有嚼檳榔或吸菸習慣者，更應儘速戒除嚼檳榔、吸菸行為，以降低罹癌風險。

衛生局也針對坊間「已戒除檳榔就不用進行口腔檢查」、「戒除檳榔反而容易使牙齒壞掉」等傳言特別澄清，強調戒除檳榔雖能降低罹患口腔癌機率，但過往嚼食對黏膜細胞的傷害可能在戒除後顯現，形成癌前病變或導致癌症，戒除檳榔後仍應定期篩檢！

此外，嚼檳榔時會因檳榔成分造成暫時麻痺效果，不會感到牙齒或口腔疼痛不適，反而戒除後感到疼痛，出現誤區而延誤就醫。

衛生局再次提醒，政府目前免費提供30歲（含）以上，或18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，符合免費篩檢資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，確保遠離口腔癌威脅。

