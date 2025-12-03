自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

嚼檳榔、抽菸、喝酒 罹口腔癌風險飆升123倍

2025/12/03 15:08

嚼檳榔、抽菸、喝酒，罹口腔癌風險飆升123倍，定期篩檢防癌前病變。（高市衛生局提供）

嚼檳榔、抽菸、喝酒，罹口腔癌風險飆升123倍，定期篩檢防癌前病變。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕12月3日是「檳榔防制日」，高市衛生局統計今（2025）年完成口腔癌篩檢人數，超過6萬2千人，其中發現異常個案近5千人，需進一步追蹤檢查。

衛生局今天提醒，有研究顯示同時抽菸、吃檳榔及喝酒者，罹患口腔癌機率是不抽菸、不喝酒、不吃檳榔的123倍，30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾應主動每2年做1次免費口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。

高市衛生局表示，113年國人癌症十大死因中，口腔癌高居第6位，造成3687人死亡，嚼檳榔更是造成國人口腔癌的主要原因，若同時抽菸及喝酒，罹患口腔癌機會更是大增，藉由篩檢能早期發現癌症和癌前病變，才能經由適當治療保障個人健康。

衛生局局長黃志中也提醒孕婦應避免嚼食檳榔，以減少發生流產、早產等生殖危害機率，且未滿18歲青少年不可嚼食及購買檳榔。

此外，已有嚼檳榔或吸菸習慣者，更應儘速戒除嚼檳榔、吸菸行為，以降低罹癌風險。

衛生局也針對坊間「已戒除檳榔就不用進行口腔檢查」、「戒除檳榔反而容易使牙齒壞掉」等傳言特別澄清，強調戒除檳榔雖能降低罹患口腔癌機率，但過往嚼食對黏膜細胞的傷害可能在戒除後顯現，形成癌前病變或導致癌症，戒除檳榔後仍應定期篩檢！

此外，嚼檳榔時會因檳榔成分造成暫時麻痺效果，不會感到牙齒或口腔疼痛不適，反而戒除後感到疼痛，出現誤區而延誤就醫。

衛生局再次提醒，政府目前免費提供30歲（含）以上，或18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，符合免費篩檢資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，確保遠離口腔癌威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中