健康 > 杏林動態

健康網》2025醫療科技展登場！長庚4專區亮相 20講座送好禮

2025/12/03 14:37

2025醫療科技展將從12/4（四）舉行，長庚醫療體系今年規劃4專區分享成果。（長庚醫院提供）

2025醫療科技展將從12/4（四）舉行，長庚醫療體系今年規劃4專區分享成果。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾關心最新的醫療科技發展即將到來，「2025台灣醫療科技展」將從12/4（四）起至12/7（日）在南港展覽館展舉行，其中長庚醫療體系今年規劃「卓越醫療」、「創新研發」、「智慧醫療」和「公益榮耀」等4專區，分享近年院方深耕的成果。

長庚今年動員全台體系醫院包括：台北、林口、基隆、高雄、桃園、嘉義、雲林，及委託興建經營的高雄市立鳳山醫院等，並結合長庚醫療科技公司共同參展。

長庚在4天展期並安排20場專家講座，邀請長庚體系重量級醫師透過面對面且深入淺出方式，讓民眾進一步了解醫療的創新與突破，現場並提供超過6000份精美小禮，參與講座或參觀展區即可獲贈限量小禮。

院方將在明天12/4上午11:30舉行展區的啟動儀式，今年4專區展現的內容多元，包括：達文西單孔手術、質子治療、CAR-T與DC細胞治療、微創脊椎手術、PIPAC腹腔高壓氣霧化療法、蟹足腫重建術與整合式神經復健等8大臨床成果。

11項前瞻醫療研發成果，包括：AI精算川崎症、AI預測震波治療、下肢血管無痛磁振、滴血偵測大腸癌、創新免疫治療、外泌體治療、中草藥肌膚修復技術、偏癱踏步車及智慧醫材載體等。

此外，因應智慧醫療來臨，展場上也將呈現如何協助院內流程優化，讓病人就醫更快、醫護工作更省力，提高醫療安全性。

長庚在4天展期安排20場專家講座，邀請體系內重量級醫師，透過面對面且深入淺出方式，讓民眾了解醫療的創新與突破。（長庚醫院提供）

長庚在4天展期安排20場專家講座，邀請體系內重量級醫師，透過面對面且深入淺出方式，讓民眾了解醫療的創新與突破。（長庚醫院提供）

