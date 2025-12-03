高雄全額補助弱勢嬰幼兒輪狀病毒疫苗 估9百名嬰幼兒受惠

輪狀病毒則是5歲以下幼兒腸胃炎主因之一，幼兒感染易導致嚴重水瀉。高雄全額補助弱勢嬰幼兒輪狀病毒疫苗，估900名弱勢嬰幼兒受惠。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕輪狀病毒則是5歲以下幼兒腸胃炎主因之一，幼兒感染易導致嚴重水瀉需住院，疫苗施打可大幅降低病毒感染機率，高市為降低感染引發重症風險，並減輕經濟弱勢家庭負擔，全額補助設籍高雄市的特定弱勢嬰幼兒疫苗費用，截止時至12月20日。

衛生局自今年中旬開始針對特定弱勢嬰幼兒，全額補助口服輪狀病毒疫苗及腸病毒71型疫苗，預估900多名嬰幼兒受惠。

衛生局表示，口服輪狀病毒疫苗，包括羅特律Rotarix/葛蘭素史克（嬰兒出生後第2、4個月口服2次，最遲須在出生後24週內完成）和輪達停RotaTeq/默沙東（嬰兒出生後第2、4、6個月口服3次，最遲須在出生32週內完成）。

衛生局表示，只要設籍高雄市、出生滿6週至32週內，並且列為低收入戶或原住民嬰幼兒，可獲得雙疫苗補助，接種採經費用用完為止。

補助劑數採兩劑型（最遲於出生後24週內完成），三劑型（最遲於出生後32週內完成），可至全市88家院所接種，前往時需攜帶戶口名簿或戶籍謄本、家長核章影本、有效期限內的低收入戶證明、兒童健康手冊及健保卡。

高雄全額補助弱勢嬰幼兒輪狀病毒疫苗。（高市衛生局提供）

