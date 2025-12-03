瘦身變想輕生？澳示警：「瘦瘦針」恐引發自殺意念與避孕藥失效

澳洲藥物管理局（TGA）發布安全警示，指出 Ozempic 與 Mounjaro 等 GLP-1 類減重藥物可能與自殺意念有關，且 Mounjaro 恐影響口服避孕藥效力。圖為民眾注射此類藥物的情形，與新聞無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著 Ozempic（胰妥讚）與 Mounjaro（猛健樂）等「瘦瘦針」在全球掀起減重熱潮，澳洲藥物監管機構發布了一項緊急健康警示，指出這類藥物可能增加使用者產生自殺意念與自殘行為的風險。澳洲藥物管理局（TGA）更針對特定藥物更新警語，提醒女性使用者注意避孕藥可能失效的問題。

據《每日郵報》報導，澳洲藥物管理局（TGA）1日針對 GLP-1 受體促效劑（GLP-1 RAs）類別藥物發布安全更新。這類藥物主要用於治療第二型糖尿病，但因卓越的減重副作用而爆紅。TGA 搜尋其不良事件通報資料庫發現，截至9月23日，已接獲85起與使用此類藥物有關的心理健康惡化報告。

通報數據包括72例自殺意念（suicidal ideation）、6 例憂鬱性自殺、4 例企圖自殺、2 例自殺身亡，以及 1 例自我傷害意念。受影響的藥物包括 Ozempic、Wegovy、Saxenda、Trulicity 以及 Mounjaro。

減重與自殺意念有潛在關聯

這項數據促使獨立專家小組展開調查。儘管先前認為證據不足，但最新調查指出，心理疾病與慢性內分泌失調之間存在複雜的相互作用，且「減重與自殺或自我傷害意念之間存在潛在關聯」。TGA 在警示中建議，服用這些藥物的患者若經歷憂鬱症新發或惡化、出現自殺念頭，或情緒行為有任何異常變化，應告知醫療專業人員。

TGA 已更新該類別藥物的建議，納入關於自殺意念的警語。官方強調，更新包裝警示並不代表確認直接因果關係，而是為了提高對該類別藥物風險的認知。

Mounjaro恐影響口服避孕藥吸收

此外，TGA 也針對含有替爾泊肽（tirzepatide）成分的藥物 Mounjaro 更新警語。調查發現，該藥物與口服避孕藥效力降低之間的關聯「無法被排除」。研究顯示，替爾泊肽會減緩消化速度，導致口服避孕藥中的合成雌激素吸收時間加倍。

TGA 建議，使用 Mounjaro 的患者在開始用藥的前四週，以及每次增加劑量後的四週內，應採用非口服的避孕方式。對此，Ozempic 的製造商諾和諾德（Novo Nordisk）回應表示，綜合臨床試驗與上市後報告的證據，該公司相信藥物的益處仍大於風險，並將持續致力於患者安全。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

