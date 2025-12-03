自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

瘦身變想輕生？澳示警：「瘦瘦針」恐引發自殺意念與避孕藥失效

2025/12/03 14:16

澳洲藥物管理局（TGA）發布安全警示，指出 Ozempic 與 Mounjaro 等 GLP-1 類減重藥物可能與自殺意念有關，且 Mounjaro 恐影響口服避孕藥效力。圖為民眾注射此類藥物的情形，與新聞無關。（資料照）

澳洲藥物管理局（TGA）發布安全警示，指出 Ozempic 與 Mounjaro 等 GLP-1 類減重藥物可能與自殺意念有關，且 Mounjaro 恐影響口服避孕藥效力。圖為民眾注射此類藥物的情形，與新聞無關。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著 Ozempic（胰妥讚）與 Mounjaro（猛健樂）等「瘦瘦針」在全球掀起減重熱潮，澳洲藥物監管機構發布了一項緊急健康警示，指出這類藥物可能增加使用者產生自殺意念與自殘行為的風險。澳洲藥物管理局（TGA）更針對特定藥物更新警語，提醒女性使用者注意避孕藥可能失效的問題。

據《每日郵報》報導，澳洲藥物管理局（TGA）1日針對 GLP-1 受體促效劑（GLP-1 RAs）類別藥物發布安全更新。這類藥物主要用於治療第二型糖尿病，但因卓越的減重副作用而爆紅。TGA 搜尋其不良事件通報資料庫發現，截至9月23日，已接獲85起與使用此類藥物有關的心理健康惡化報告。

通報數據包括72例自殺意念（suicidal ideation）、6 例憂鬱性自殺、4 例企圖自殺、2 例自殺身亡，以及 1 例自我傷害意念。受影響的藥物包括 Ozempic、Wegovy、Saxenda、Trulicity 以及 Mounjaro。

減重與自殺意念有潛在關聯

這項數據促使獨立專家小組展開調查。儘管先前認為證據不足，但最新調查指出，心理疾病與慢性內分泌失調之間存在複雜的相互作用，且「減重與自殺或自我傷害意念之間存在潛在關聯」。TGA 在警示中建議，服用這些藥物的患者若經歷憂鬱症新發或惡化、出現自殺念頭，或情緒行為有任何異常變化，應告知醫療專業人員。

TGA 已更新該類別藥物的建議，納入關於自殺意念的警語。官方強調，更新包裝警示並不代表確認直接因果關係，而是為了提高對該類別藥物風險的認知。

Mounjaro恐影響口服避孕藥吸收

此外，TGA 也針對含有替爾泊肽（tirzepatide）成分的藥物 Mounjaro 更新警語。調查發現，該藥物與口服避孕藥效力降低之間的關聯「無法被排除」。研究顯示，替爾泊肽會減緩消化速度，導致口服避孕藥中的合成雌激素吸收時間加倍。

TGA 建議，使用 Mounjaro 的患者在開始用藥的前四週，以及每次增加劑量後的四週內，應採用非口服的避孕方式。對此，Ozempic 的製造商諾和諾德（Novo Nordisk）回應表示，綜合臨床試驗與上市後報告的證據，該公司相信藥物的益處仍大於風險，並將持續致力於患者安全。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中