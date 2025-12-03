佳里奇美引進3D機器人顯微鏡 提升脊椎手術精準度

佳里奇美醫院引進3D機器人顯微鏡，佳里奇美醫院神經外科主任林思維表示，率先全台醫療院所引進3D機器人數位顯微鏡（又稱外視鏡Exoscope），是南台灣脊椎微創手術的重大里程碑。（佳里奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕佳里奇美醫院引進3D機器人顯微鏡，佳里奇美醫院神經外科主任林思維表示，率先全台醫療院所引進3D機器人數位顯微鏡（又稱外視鏡Exoscope），是南台灣脊椎微創手術的重大里程碑，顯著提升手術的精準度與安全性，更重要的是解決外科醫師的職業傷害危機。

佳里奇美醫院神經外科10幾年來以「微創脊椎手術」見長，涵蓋頸椎、胸椎到腰椎的病灶。微創手術的挑戰在於相對小的傷口，醫師必須透過狹長的管狀通道，在深處進行極其精細的神經減壓。傳統顯微鏡的光線容易被管壁遮擋，造成深部視野昏暗。3D機器人顯微鏡擁有優異的「深部光學照明」與「高景深技術」，能將光線筆直打入脊椎深處，讓原本漆黑的椎管內構造清晰可見。



更令人驚嘆的是「鎖定目標（Lock-on-Target）」功能。林思維說明，在進行嚴重神經壓迫的減壓手術時，手術空間非常狹小。透過這項功能，可以鎖定手術部位，讓鏡頭像衛星繞地球一樣，在不失去焦點的情況下，從不同角度旋轉觀察，讓醫師能在極小的傷口內，繞過骨頭、組織阻擋，看清神經被壓迫的死角，徹底移除病灶，而不需要擴大傷口。

林思維表示，傳統印象中，神經外科醫師總是彎腰駝背，眼睛緊貼著顯微鏡，長時間維持僵硬姿勢進行手術，現在戴著3D眼鏡，抬頭挺胸直視眼前的高畫質巨型螢幕，透過六軸機械手臂與數位導航，精準處理病人受壓迫的脊椎神經，抬頭手術（Heads-Up Surgery）革命也徹底解放醫師的頸椎。

