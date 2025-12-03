自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

民團籲放寬醫療性凍卵補助「同院」限制 提升病患便利

2025/12/03 13:45

TEFA呼籲放寬醫療性凍卵補助同院限制，提高病友使用補助的方便性與可近性。（記者林志怡攝）

TEFA呼籲放寬醫療性凍卵補助同院限制，提高病友使用補助的方便性與可近性。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為協助癌症患者保留治療後的生育可能性，衛福部國民健康署今年9月起試辦醫療性生育保存補助。台灣凍卵協會（TEFA）理事長曾琬婷說，TEFA十分支持國健署的試辦計畫，但也希望未來補助納入其他婦科癌別，並將適用年齡擴及18歲以下族群，放寬同院限制，提升病友使用資源的便利性。

國健署自今年9月起試辦醫療性生育保存補助，提供18歲以上、未滿41歲的乳癌及血液癌患者凍精、凍卵補助，但執行試辦計畫的醫療機構範圍僅有獲衛福部癌症診療品質認證醫院，且同院經衛福部許可通過，並與國健署特約的人工生殖機構。

曾琬婷表示，中央部會提供醫療性生育保存補助是台灣生育權保障的里程碑，但目前尚未納入子宮頸癌等婦科癌別，且在醫院就診時，有時會因為醫院沒有告知補助資訊，因此錯過補助機會，未來希望國健署能訂定時程表、擴大與放寬補助對象，擴大補助適用癌別，並將補助年齡下修至18歲以下，同時完善衛教轉介機制，將生育保存衛教與跨科轉介列入標準程序，也應對一般民眾加強宣導，強化社會大眾認知。

曾琬婷指出，目前的補助方案規定，必須在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖方便癌症治療醫師與生殖醫療醫師聯手照顧病患，但也限縮了偏遠地區病患使用相關服務的便利性，希望未來能夠鬆綁同院限制，提升病患使用補助的便利性與可近性。

新光醫院生殖醫學中心主任李毅評則補充，對於青春期前的小朋友來說，因還未開始使用卵巢功能，接受化療後到了青春期後，仍會有生理期，建議未來國健署放寬補助年齡，可考慮將適用年齡下修至15歲，並比照試管嬰兒補助，將補助年齡上限拉長至45歲。

對於相關訴求，國健署表示，為研議醫療性生育保存政策，過程中已邀請相關的醫學會共同討論，由各醫學會就醫療指引等提供方案內容修改建議，為及早推出試辦方案，經綜合考量，優先將具共識之乳癌及血液癌納入試辦，以支持癌友生育保存的需求及減輕療程之經濟負擔。

國健署表示，目前仍持續蒐集國內外實證及分析試辦方案執行情形，將邀集專家研議及評估擴大補助對象條件，以及跨機構及跨科轉介機制，也將持續宣導，以嘉惠更多的病友。

另國健署指出，自今年9月1日起至11月30日，共62人次癌友通過資格審查，計男性18人（29%），女性44人（71%）；年齡以30歲以上為主，30歲至34歲18人（29%），35歲至40歲29人（46.8%）。以癌別來看，乳癌37人（59.7%），血液癌25人（40.3%），包括白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中