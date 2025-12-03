公益捐血活動送好禮 台南文化中心12/6登場

捐血活動將於台南文化中心12/6登場，台南博仁獅子會號召市民踴躍響應。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕由國際獅子會300E-1區博仁獅子會主辦的「參與捐血、改變局勢」公益捐血活動，將於12月6日在台南市文化中心舉行。凡捐250cc者可獲得龍崎飼好蛋24入1盒、台酒捲心酥1 盒、飲料2瓶；捐500cc者加碼贈送台酒花雕雞泡麵1袋、飲料4瓶，主辦單位希望透過此次活動號召更多市民一起響應。

主辦單位今天在南市議會召開記者會，包括博仁獅子會會長曾光達、城中獅子會會長黃暉彬、友聯獅子會會長梁美麗、中正獅子會會長許永澤、仁愛獅子會會長吳貞慧、春暉獅子會會長陳淑珍以及多位獅友參與。

主辦單位博仁獅子會會長曾光達表示，年底血庫常陷入供需緊張，每一袋捐出的血都是挽救生命的力量，捐血是獅子會長年投入的重要公益服務，更是落實「We Serve（我們服務）」精神的最佳方式，希望一起來響應。

這次活動由南市議員曾培雅與林美燕協助牽線促成，有意投入明年市議員選舉的青年世代歐政豪、葉翰勳也共同發聲邀請市民一起以熱血相助。捐血活動將於12月6日（六）上午9點半至下午5 點半在東區文化中心（崇明路口）舉行。

