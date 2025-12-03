自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

公益捐血活動送好禮 台南文化中心12/6登場

2025/12/03 13:30

捐血活動將於台南文化中心12/6登場，台南博仁獅子會號召市民踴躍響應。 （記者蔡文居攝）

捐血活動將於台南文化中心12/6登場，台南博仁獅子會號召市民踴躍響應。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕由國際獅子會300E-1區博仁獅子會主辦的「參與捐血、改變局勢」公益捐血活動，將於12月6日在台南市文化中心舉行。凡捐250cc者可獲得龍崎飼好蛋24入1盒、台酒捲心酥1 盒、飲料2瓶；捐500cc者加碼贈送台酒花雕雞泡麵1袋、飲料4瓶，主辦單位希望透過此次活動號召更多市民一起響應。

主辦單位今天在南市議會召開記者會，包括博仁獅子會會長曾光達、城中獅子會會長黃暉彬、友聯獅子會會長梁美麗、中正獅子會會長許永澤、仁愛獅子會會長吳貞慧、春暉獅子會會長陳淑珍以及多位獅友參與。

主辦單位博仁獅子會會長曾光達表示，年底血庫常陷入供需緊張，每一袋捐出的血都是挽救生命的力量，捐血是獅子會長年投入的重要公益服務，更是落實「We Serve（我們服務）」精神的最佳方式，希望一起來響應。

這次活動由南市議員曾培雅與林美燕協助牽線促成，有意投入明年市議員選舉的青年世代歐政豪、葉翰勳也共同發聲邀請市民一起以熱血相助。捐血活動將於12月6日（六）上午9點半至下午5 點半在東區文化中心（崇明路口）舉行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中