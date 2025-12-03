自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》徐亨長3公分腦瘤 頭部裝導流器

2025/12/03 16:26

資深藝人徐亨透露演藝工作中斷已久，生活壓力沉重。（翻攝自臉書）

資深藝人徐亨透露演藝工作中斷已久，生活壓力沉重。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人徐亨以鄉土劇走紅，然因投資失利而欠下巨債，並且與太太離婚。近年更自揭腦內長出大小約3公分的腦瘤，引發水腦症。他近日上談話性節目分享最新病況。

根據報導，徐亨回憶，腦部腫瘤發現前，身體狀況急速退化：走路不穩、常跌倒、頭暈嗜睡，甚至有次開車時突然睡著，差點釀成大禍。直到某天完全站不穩、直接暈倒，被送醫檢查才查出腦裡藏著三公分腫瘤。雖然腫瘤屬良性，但因位置卡在神經系統，導致腦水無法排出、壓迫神經，使他幾乎無法行走，最後他在頭部裝置導流器，把腦水引到腹部再隨尿液排出。

資深藝人徐亨在節目上談自己的過去。（翻攝自YT）

資深藝人徐亨在節目上談自己的過去。（翻攝自YT）

三軍總醫院衛教資料說明，造成腦瘤原因不明，一般並無法解釋為什麼病人得腦瘤。腦瘤是不會傳染的。雖然可以發生在任何年齡，但研究顯示最常發生在兩個年齡層；第一個是3到12歲之間，第二個是40到70歲之間。

根據大群病人研究，已找出某些增加腦瘤發生機會的危險因素。舉例來說，研究顯示某些形態腦癌通常發生在特定企業的工人上，化學師和香料工人也有較高的腦癌發生率。病毒是可能的因素之一。另外因為腦瘤有時發生在同一家庭的幾個成員內，所以也有研究探討遺傳是否是一個原因。在大多數的案例中，腦瘤患者無明顯的危險因素。該疾病可能是好幾個因素一起作用的結果。

三軍總醫院表示，腦瘤分良性與惡性。良性腦瘤不含癌細胞，通常這些腫瘤可被移除。良性腦瘤不容易復發，有清楚界線。雖然良性腦瘤不會侵犯到鄰近組織，但可能壓迫到腦組織的敏感區域並造成症狀。

惡性腦瘤包含癌細胞，影響生命功能並且致命性高。惡性腦瘤生長快速，並侵犯周圍組織，腫塊會伸出根並植入健康腦細織。有些惡性腫瘤周圍清楚且沒有根，具有外囊。當一良性腫瘤位於腦部的生命功能區域並影響到生命功能，即使它不含癌細胞，臨床上應被視為惡性的。

腦瘤常帶來的症狀包括：

1. 頭痛（早晨特別痛）

2. 走路不協調

3. 抽慉

4. 眼球運動不正常或視力改變

5. 噁心、嘔吐

6. 記憶力或人格改變

7. 手、腳無力或感覺尚失

8. 說話能力改變

