自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

中風者「用腦走路」！AI隨動步行復健機器人 我國跨領域團隊首創

2025/12/03 12:57

中興大學李聯旺、陽明交通大學柯立偉及高雄醫學大學陳嘉炘團隊，造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，讓患者主動用腦調控行走，中風後也能重新訓練行走。圖為示範操作。（國科會提供）

中興大學李聯旺、陽明交通大學柯立偉及高雄醫學大學陳嘉炘團隊，造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，讓患者主動用腦調控行走，中風後也能重新訓練行走。圖為示範操作。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡化，行動健康也面臨挑戰；許多患者因中風或退化，「想走卻走不動」成復健最大挫敗。中興大學優聘副教授李聯旺、陽明交通大學教授柯立偉及高雄醫學大學教授陳嘉炘組跨領域團隊，花10年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人」（HopeStride），藉機械外骨骼，讓患者主動用腦調控行走，帶來臨床轉捩點。

李聯旺表示，許多患者「想走卻走不動」是復健最大的挫折，傳統多以機械支撐協助站立與行走，屬「被動帶動」，步態僵化、身體擺動受限，難模擬自然行走節奏，也較少能有效激活大腦與肢體的協同控制，治療師也缺乏即時反應的訓練參數。

李聯旺、柯立偉與陳嘉炘等組成跨領域團隊，計畫獲國科會長期支持，歷經10年，以神經可塑性理論、安全控制、AI與腦機介面為核心，結合外骨骼與運動意圖辨識模組，完成AI隨動步行復健機器人HopeStride開發。

李聯旺說，HopeStride初期可協助站立與平衡，啟動下肢運動，中期用影像輔助步態引導，建立自然行走模式，後期透過腦波訊號主動趨動外骨骼，實現「意念控制行走」，同時系統會刺激中樞與周邊神經，打造訓練機制，滿足臨床需求。

該研究也透過高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部，研究團隊以20次療程比較，評估平衡、下肢功能與心肺適能等指標，發現實驗組的患者在下體功能與心肺耐力均表現出同步改善，顯示「用腦復健」可同時強化身體與神經兩大系統，帶來雙重效益。

李聯旺也分享真實案例，有患者中風住院，臥床完全無法行走，接受HopeStride介入治療21天，目前恢復到可不拿拐杖就自行走路，讓重回生活不再是夢，「用腦走路」更有感。目前適用：腦中風、脊髓損傷、帕金森氏症、ICU早期站立訓練、骨骼病變關節置換術後患者。

國科會補助李聯旺、柯立偉及陳嘉炘跨領域團隊，花10年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，藉機械外骨骼，讓患者主動用腦調控行走，帶來臨床轉捩點。（國科會提供）

國科會補助李聯旺、柯立偉及陳嘉炘跨領域團隊，花10年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，藉機械外骨骼，讓患者主動用腦調控行走，帶來臨床轉捩點。（國科會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中