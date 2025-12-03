中風者「用腦走路」！AI隨動步行復健機器人 我國跨領域團隊首創

中興大學李聯旺、陽明交通大學柯立偉及高雄醫學大學陳嘉炘團隊，造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，讓患者主動用腦調控行走，中風後也能重新訓練行走。圖為示範操作。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡化，行動健康也面臨挑戰；許多患者因中風或退化，「想走卻走不動」成復健最大挫敗。中興大學優聘副教授李聯旺、陽明交通大學教授柯立偉及高雄醫學大學教授陳嘉炘組跨領域團隊，花10年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人」（HopeStride），藉機械外骨骼，讓患者主動用腦調控行走，帶來臨床轉捩點。

李聯旺表示，許多患者「想走卻走不動」是復健最大的挫折，傳統多以機械支撐協助站立與行走，屬「被動帶動」，步態僵化、身體擺動受限，難模擬自然行走節奏，也較少能有效激活大腦與肢體的協同控制，治療師也缺乏即時反應的訓練參數。

李聯旺、柯立偉與陳嘉炘等組成跨領域團隊，計畫獲國科會長期支持，歷經10年，以神經可塑性理論、安全控制、AI與腦機介面為核心，結合外骨骼與運動意圖辨識模組，完成AI隨動步行復健機器人HopeStride開發。

李聯旺說，HopeStride初期可協助站立與平衡，啟動下肢運動，中期用影像輔助步態引導，建立自然行走模式，後期透過腦波訊號主動趨動外骨骼，實現「意念控制行走」，同時系統會刺激中樞與周邊神經，打造訓練機制，滿足臨床需求。

該研究也透過高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部，研究團隊以20次療程比較，評估平衡、下肢功能與心肺適能等指標，發現實驗組的患者在下體功能與心肺耐力均表現出同步改善，顯示「用腦復健」可同時強化身體與神經兩大系統，帶來雙重效益。

李聯旺也分享真實案例，有患者中風住院，臥床完全無法行走，接受HopeStride介入治療21天，目前恢復到可不拿拐杖就自行走路，讓重回生活不再是夢，「用腦走路」更有感。目前適用：腦中風、脊髓損傷、帕金森氏症、ICU早期站立訓練、骨骼病變關節置換術後患者。

國科會補助李聯旺、柯立偉及陳嘉炘跨領域團隊，花10年打造出全球首創「AI隨動步行復健機器人（HopeStride）」，藉機械外骨骼，讓患者主動用腦調控行走，帶來臨床轉捩點。（國科會提供）

