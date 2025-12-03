自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》腎臟病患最怕感染！ 醫提醒冬季打4針守住腎功能

2025/12/03 14:18

冬季感染引起健康風險，洪永祥診所院長洪永祥提醒，腎臟病患必備「4大護腎針」，可以避免感染問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬季感染引起健康風險，洪永祥診所院長洪永祥提醒，腎臟病患必備「4大護腎針」，可以避免感染問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一變冷，對腎臟病患者而言，不只是怕冷，更怕「感染」，要格外小心。洪永祥診所院長洪永祥提醒，一旦腎臟病患感冒或感染，腎臟真的會瞬間「大掉分」，因此冬天有4種疫苗一定要施打。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文關懷腎臟病患者，冬天容易有感染問題，他建議一定要施打4種疫苗：

●第1針：流感疫苗

一年打一次，每年流行病毒株不一樣，流感對腎友來說不是普通的感冒，而是可能讓腎功能急速惡化的「重感冒」。

●第2針：新冠疫苗

新冠病毒還在變，一旦感染更容易重症與住院。補好追加劑，保護力才夠。

●第3針：肺炎鏈球菌疫苗

肺炎是最容易引發腎臟病患住院與敗血症的重感染，腎臟病患優先打13價疫苗保護力最佳，打一劑可撐10年，23價疫苗5年要追加一次，不只防肺炎，更降低敗血症風險。

●第4針：帶狀疱疹疫苗

腎臟病患抵抗力差，罹患帶狀疱疹風險比一般人高出1.4倍，不單是急性期造成腎損傷，慢性疼痛長達數年吃止痛藥更傷腎。

洪永祥總結，腎臟病患過冬不靠補，打好打滿4支疫苗，才能保障腎臟平安又健康。

