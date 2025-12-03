限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》腎臟病患最怕感染！ 醫提醒冬季打4針守住腎功能
〔健康頻道／綜合報導〕天氣一變冷，對腎臟病患者而言，不只是怕冷，更怕「感染」，要格外小心。洪永祥診所院長洪永祥提醒，一旦腎臟病患感冒或感染，腎臟真的會瞬間「大掉分」，因此冬天有4種疫苗一定要施打。
洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文關懷腎臟病患者，冬天容易有感染問題，他建議一定要施打4種疫苗：
請繼續往下閱讀...
●第1針：流感疫苗
一年打一次，每年流行病毒株不一樣，流感對腎友來說不是普通的感冒，而是可能讓腎功能急速惡化的「重感冒」。
●第2針：新冠疫苗
新冠病毒還在變，一旦感染更容易重症與住院。補好追加劑，保護力才夠。
●第3針：肺炎鏈球菌疫苗
肺炎是最容易引發腎臟病患住院與敗血症的重感染，腎臟病患優先打13價疫苗保護力最佳，打一劑可撐10年，23價疫苗5年要追加一次，不只防肺炎，更降低敗血症風險。
●第4針：帶狀疱疹疫苗
腎臟病患抵抗力差，罹患帶狀疱疹風險比一般人高出1.4倍，不單是急性期造成腎損傷，慢性疼痛長達數年吃止痛藥更傷腎。
洪永祥總結，腎臟病患過冬不靠補，打好打滿4支疫苗，才能保障腎臟平安又健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應