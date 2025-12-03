產婦首胎遇羊水栓塞 12年後又發生！同醫療團隊全力守護

聖馬爾定醫院祝福林姓產婦與寶寶健康平安°（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕38歲林姓產婦12年前生頭胎時，突發「羊水栓塞」，一度命懸一線；今年10月，林女迎接第二個孩子，沒想到生產過程中又發生同樣的情況，所幸在12年前的醫療團隊，堅守在第一線，此次通力合作搶救，再次展現奇蹟。聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生，慶賀新生」活動，院長陳美惠準備蛋糕及可愛二寶相片贈送，紀念這段珍貴的生命歷程。

聖馬爾定醫院表示，林女12年前第一次生產時，術後突發羊水栓塞，導致心跳停止、血壓測不到，當時院內婦產科醫師李凱恩，及麻醉部主任儲寧瑋立刻急救，整合心臟內科、加護病房等多科團隊全力搶救，林女從鬼門關前被拉回。

林女康復後，銘記醫療團隊的救命之恩，第二胎仍到聖馬爾定醫院待產；不料第二胎生產時，在娩出寶寶後，產婦突然失去意識、血壓測不到。醫師當下判斷，是羊水栓塞再度發作，醫療團隊第一時間啟動緊急應變機制，進行CPR與多項急救處置，歷經4個多小時，林女恢復心跳與呼吸，經加護病房密切治療與照顧，後續穩定恢復。

婦產科醫師李凱恩表示，羊水栓塞是一種極為罕見的產科急症，發生率約為每2萬分之一至5萬分之一，由於幾乎無法預測，發生時往往在幾秒內就可能導致心肺衰竭，因此團隊的反應速度與默契至關重要，仰賴協作和完善的急救訓練。儲寧瑋說，關鍵時刻唯有團隊反應快、溝通順暢，才能在黃金時間內挽回生命。

林姓產婦2度生產，皆發生羊水栓塞。幸而有聖馬爾定醫院的同一個醫療團隊搶救，守護性命。（聖馬爾定醫院提供）

