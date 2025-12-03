自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

產婦首胎遇羊水栓塞 12年後又發生！同醫療團隊全力守護

2025/12/03 11:59

聖馬爾定醫院祝福林姓產婦與寶寶健康平安°（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院祝福林姓產婦與寶寶健康平安°（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕38歲林姓產婦12年前生頭胎時，突發「羊水栓塞」，一度命懸一線；今年10月，林女迎接第二個孩子，沒想到生產過程中又發生同樣的情況，所幸在12年前的醫療團隊，堅守在第一線，此次通力合作搶救，再次展現奇蹟。聖馬爾定醫院舉辦「感恩重生，慶賀新生」活動，院長陳美惠準備蛋糕及可愛二寶相片贈送，紀念這段珍貴的生命歷程。

聖馬爾定醫院表示，林女12年前第一次生產時，術後突發羊水栓塞，導致心跳停止、血壓測不到，當時院內婦產科醫師李凱恩，及麻醉部主任儲寧瑋立刻急救，整合心臟內科、加護病房等多科團隊全力搶救，林女從鬼門關前被拉回。

林女康復後，銘記醫療團隊的救命之恩，第二胎仍到聖馬爾定醫院待產；不料第二胎生產時，在娩出寶寶後，產婦突然失去意識、血壓測不到。醫師當下判斷，是羊水栓塞再度發作，醫療團隊第一時間啟動緊急應變機制，進行CPR與多項急救處置，歷經4個多小時，林女恢復心跳與呼吸，經加護病房密切治療與照顧，後續穩定恢復。

婦產科醫師李凱恩表示，羊水栓塞是一種極為罕見的產科急症，發生率約為每2萬分之一至5萬分之一，由於幾乎無法預測，發生時往往在幾秒內就可能導致心肺衰竭，因此團隊的反應速度與默契至關重要，仰賴協作和完善的急救訓練。儲寧瑋說，關鍵時刻唯有團隊反應快、溝通順暢，才能在黃金時間內挽回生命。

林姓產婦2度生產，皆發生羊水栓塞。幸而有聖馬爾定醫院的同一個醫療團隊搶救，守護性命。（聖馬爾定醫院提供）

林姓產婦2度生產，皆發生羊水栓塞。幸而有聖馬爾定醫院的同一個醫療團隊搶救，守護性命。（聖馬爾定醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中