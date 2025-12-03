健康網》吃錯蛋白質害你疲倦又變胖？ 5大地雷一次看

足夠的蛋白質對健康很重要，它能幫助身體修補與建立肌肉，維持皮膚和頭髮的健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕足夠的蛋白質對健康非常重要，它能幫助身體修補與建立肌肉，維持皮膚和頭髮的健康，甚至會影響荷爾蒙的運作。民眾應該如何將蛋白質放進均衡飲食裡呢？專家表示，如果沒有注意吃進去的蛋白質「份量、來源和品質」，就可能增加疲勞、容易肚子餓、肌肉變弱、情緒不穩等風險。

專家在《Everyday Health》報導上提醒民眾，注意食用蛋白質時需要注意的5大錯誤：

●你吃的蛋白質太少

雖然大家常聽到「要多吃蛋白質」，但其實很多人還是攝取不足。研究發現，吃全素的人更容易缺乏蛋白質。營養師羅倫・特維吉（Lauren Twigge）表示，蛋白質是身體的「建材」，如果吃得不夠，身體很多系統就會出問題，包括：容易疲倦、指甲和頭髮變脆、肌肉量變少、免疫力下降、骨質變弱等。

蛋白質的「建議攝取量」是：每公斤體重0.8公克。例如，一個人的體重約68公斤，一天需要大約54公克的蛋白質。不過，這只是一般建議，對某些人來說可能不夠。比方說，想減重或增肌的人，或是想預防肌少症的年長者，都可能要再攝取更多。若想更精準地知道每天該吃多少蛋白質，可以進一步諮詢營養師。

●你優先選擇高脂肪蛋白質來源

有些食物的確蛋白質很高，但同時也含有「飽和脂肪」。飽和脂肪如果吃太多，會增加心臟病和中風的風險。

營養師潔米・納多（Jamie Nadeau）建議，選蛋白質食物時，也要注意其中的飽和脂肪含量。較多飽和脂肪的蛋白質來源包括：牛肉、羊肉、豬肉、帶皮的家禽（例如帶皮雞腿）、以及全脂起司。這些食物不是不能吃，而是「適量最好」，建議每天飽和脂肪攝取量控制在 20 公克以下。

●你忽略了蛋白質品質

挑選蛋白質時，最好選擇「高品質、原型食物」的來源，因為這些食物除了蛋白質，還能提供額外的營養素、維生素和礦物質。相反地，像是香腸、熱狗、培根等加工肉品，通常含有較多飽和脂肪和鈉，是比較「低品質」的蛋白質來源。

以雞蛋為例，雞蛋被視為蛋白質的「金標準」，因為它非常容易被消化吸收，而且除了蛋白質，還含有像膽鹼和維生素 D 等重要營養素。

●你沒有在每一餐都補充蛋白質

很多人晚餐吃很多蛋白質，但早餐和午餐卻吃得很少。研究顯示，如果你一天的總蛋白質攝取量原本就不到每公斤體重 0.8 公克，那麼「把蛋白質平均分散在三餐」更有助於肌肉生長。每餐最好攝取大約 15 到 30 公克的蛋白質。雞蛋、奇亞籽布丁、堅果、種子類、豆類，都是能提升蛋白質的選擇。

另外，蛋白質能增加每一餐的飽足感，也能讓碳水化合物的消化速度變慢，有助於穩定血糖。這能避免血糖忽高忽低，減少暴食和強烈的想吃東西的感覺。

●別忘了植物也有蛋白質

我們常把「肉類」當作主要的蛋白質來源，但其實還有很多其他選擇。雖然植物性蛋白質每卡路里的蛋白質含量通常不如動物性來源高，但植物性食物通常熱量更低、脂肪更少，並且含有其他有益健康的營養素與膳食纖維。

像豆類、小扁豆、堅果、種子類、大豆製品等植物性蛋白質，不但能提供蛋白質，還含有大量的膳食纖維，有助增加飽足感、並促進腸胃健康。

