限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》歲末聚餐美食陷阱多 醫授腸胃無負擔全攻略
〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬日，是大家聯絡感情聚餐的好時機，同時歲末犒賞一年辛勤工作，免不了享用豐盛的佳餚美食。不過，西園醫院肝膽腸胃科醫師葉勇呈指出，精緻的美食背後，可能同時帶來高鹽、高油的負擔，可得小心進補和聚餐的美食陷阱。
葉勇呈於永越健康管理中心「健康新知」上發文表示，美食當前，每一道佳餚都誘人不禁多吃幾口，建議飲食維持七、八分飽即可，若容易胃食道逆流的人，更不可過量飲食避免症狀發作，建議進食後3個小時不要立即躺平，躺下也可以左側側臥或枕頭墊高。
請繼續往下閱讀...
聚餐精緻美食中，經常蔬菜水果的纖維比例較低，建議每日仍要攝取25-35克的纖維，攝取量約為3-4份的蔬菜（約半碗標準飯碗的蔬菜量以及兩份水果，並以全榖雜糧取代精緻澱粉，可以促進消化以及維持腸道健康。
高鹽食物可能影響血壓且易水腫，聚餐飲食宜減少沾醬，可考慮使用低鈉鹽以及低鈉醬油來減少鈉的攝取，調味則可使用蔥、蒜、胡椒等天然食材增加風味，以減少鹽或醬油的使用。
減少高油脂食物可以從烹調方式下手，透過蒸煮、清燉等烹調方式取代油炸，以減少油脂的使用；同時選擇瘦肉、魚肉、豆類等食材，減少肥肉以及帶皮的肉類食材。
此外，腸道是人體最大的免疫器官，而腸道中的菌叢與腸道健康以及許多疾病息息相關，建議平時規則攝取活菌益生菌，同時攝取足夠的膳食纖維，會有助於益生菌定殖於腸道，良好的菌叢可以改善腸道症狀，減少腹脹、腹痛、腸胃炎的情形。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應