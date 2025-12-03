自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》歲末聚餐美食陷阱多 醫授腸胃無負擔全攻略

2025/12/03 17:46

西園醫院肝膽腸胃科醫師葉勇呈表示，歲末享用豐盛佳餚美食時，須留意高鹽、高油飲食帶來的腸胃負擔；情境照。（圖取自freepik）

西園醫院肝膽腸胃科醫師葉勇呈表示，歲末享用豐盛佳餚美食時，須留意高鹽、高油飲食帶來的腸胃負擔；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬日，是大家聯絡感情聚餐的好時機，同時歲末犒賞一年辛勤工作，免不了享用豐盛的佳餚美食。不過，西園醫院肝膽腸胃科醫師葉勇呈指出，精緻的美食背後，可能同時帶來高鹽、高油的負擔，可得小心進補和聚餐的美食陷阱。

葉勇呈於永越健康管理中心「健康新知」上發文表示，美食當前，每一道佳餚都誘人不禁多吃幾口，建議飲食維持七、八分飽即可，若容易胃食道逆流的人，更不可過量飲食避免症狀發作，建議進食後3個小時不要立即躺平，躺下也可以左側側臥或枕頭墊高。

聚餐精緻美食中，經常蔬菜水果的纖維比例較低，建議每日仍要攝取25-35克的纖維，攝取量約為3-4份的蔬菜（約半碗標準飯碗的蔬菜量以及兩份水果，並以全榖雜糧取代精緻澱粉，可以促進消化以及維持腸道健康。

高鹽食物可能影響血壓且易水腫，聚餐飲食宜減少沾醬，可考慮使用低鈉鹽以及低鈉醬油來減少鈉的攝取，調味則可使用蔥、蒜、胡椒等天然食材增加風味，以減少鹽或醬油的使用。

減少高油脂食物可以從烹調方式下手，透過蒸煮、清燉等烹調方式取代油炸，以減少油脂的使用；同時選擇瘦肉、魚肉、豆類等食材，減少肥肉以及帶皮的肉類食材。

此外，腸道是人體最大的免疫器官，而腸道中的菌叢與腸道健康以及許多疾病息息相關，建議平時規則攝取活菌益生菌，同時攝取足夠的膳食纖維，會有助於益生菌定殖於腸道，良好的菌叢可以改善腸道症狀，減少腹脹、腹痛、腸胃炎的情形。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中