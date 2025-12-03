51歲男雙側疝氣反覆復發 腹腔鏡微創手術成功治療

竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成醫師，透過腹腔鏡微創手術，成功解決患者疝氣反覆復發困擾。（竹山秀傳醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕疝氣俗稱「脫腸」，是一種常見的腹壁疾病，南投縣一位51歲男性患者，曾因雙側鼠蹊部疝氣兩度接受傳統手術治療，近日再度復發，經竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成醫師透過腹腔鏡微創手術，成功解決了其雙側疝氣復發困擾。

蘇啟成醫師指出， 疝氣不僅會帶來反覆的疼痛與不適，患者更常面臨頻尿、尿急，甚至排尿不順或排尿困難的困擾，嚴重影響日常活動、睡眠品質與工作能力。儘管傳統開放式手術是常見的治療方式，但疝氣修補次數越多，再復發的機率會越高，尤其先前手術造成的疤痕組織與嚴重沾黏，使得二次手術難度高、創傷大，對曾多次復發的患者而言，再次手術的挑戰與風險顯著增加。

請繼續往下閱讀...

蘇啟成表示，面對復發型疝氣的複雜性，腹腔鏡手術可避開前次手術的疤痕與沾黏，從腹壁後方以更穩固、無張力的方式進行修補，有效加強腹壁強度，將復發率降至5%以下。其次，微創技術特別適合處理雙側腹股溝疝氣或複雜的復發型疝氣患者，能夠透過相同的微小切口一次性處理多處病灶，避免兩側傷口帶來的雙重疼痛，減少了患者的痛苦與住院時間。

蘇啟成強調，微創手術適用於所有的病人，尤其對於工作性質較粗重或運動員患者，其快速恢復和長期穩定性更具顯著優勢，建議曾多次手術失敗或面臨雙側疝氣困擾的患者，選擇經驗豐富的醫師進行腹腔鏡微創手術，以期徹底擺脫疝氣帶來的困擾，重拾健康、改善生活品質。

竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成醫師表示，腹腔鏡手術可有效將疝氣復發率降至5%以下。（竹山秀傳醫院提供）

