健康 > 杏林動態

成大成立AI影響性研究中心 南台灣唯一

2025/12/02 22:22

成功大學校長沈孟儒（右四）與成大醫院團隊合影。（成大醫院提供）

成功大學校長沈孟儒（右四）與成大醫院團隊合影。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部資訊處近日舉辦「台灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」（Taiwan Clinical AI Impact Forum 2025），宣告我國AI影響性研究制度啟動。成大醫院作為南部唯一獲選「AI影響性研究中心」的醫療機構，在會中展現從婦癌影像身體組成與化療劑量的雙向研究成果，彰顯成醫在推動台灣智慧醫療發展的關鍵地位。

衛福部從2024年啟動「AI影響性研究中心」制度，於台北榮總、台中榮總、三軍總醫院、成大醫院及台大醫院等5家醫學中心設置示範據點。成大醫院是南部唯一獲選的AI影響性研究中心，肩負串聯南部AI生態系與健保決策的重要使命。

成大醫院透過跨院聯盟與驗證平台，匯聚經濟學、公共衛生、資訊技術、生物統計等跨領域專家，深入分析醫療AI工具的成本效益。中心採用Smart on FHIR資料互通標準，確保數據互操作性，並建置安全、隱私保護的驗證環境，為AI技術的醫療應用提供科學依據，形成AI臨床試驗與健保給付評估的重要基礎。

成醫數位醫療部主委柯文謙主持成果報告、展示從婦癌影像身體組成與化療劑量的雙向研究成果。柯文謙表示，成醫將以AI技術守護民眾健康，透過智慧醫療減輕醫護負擔，同時促進健保資源有效運用。「我們從臨床實證走向價值創造，連結南部AI生態系與健保決策，充分體現『由實證到給付』的政策願景」。

成醫展現從影像分析到身體組成評估的研究實力，中心輔導的「AI腹部肌群醫療影像分析」項目，已進入臨床試驗階段，以身體組成為基礎進行精準化療劑量調整，減少化療副作用對患者的生活品質衝擊，也能降低醫療成本，體現「AI守護、健保雙贏」的價值。

