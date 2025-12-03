健康網》生理期照常動也能游！ 百萬網紅醫揭女性「運動5迷思」

美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」指出，絕大多數女性在經期與孕期都能安全運動，只要了解身體變化，並採取基本預防措施即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「月經來不能游泳」、「懷孕期間運動是危險的」…，不少女性在成長過程中，常聽到老一輩人耳提面命的教導，但是美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones，本名 Danielle Jones）指出，這些流傳多年的限制，其實缺乏科學根據，絕大多數女性在經期與孕期都能安全運動，只要了解身體變化，並採取基本預防措施即可。

「瓊斯媽媽」在社群平台有147萬訂戶，而她的影片「女性在月經與懷孕期間能否運動」逐一拆解5大常見疑問，吸引8萬多人次點閱。

迷思1：經期不該運動

瓊斯媽媽指出，經期必須停止運動是網路上最常見、但也最沒有科學支持的說法。她表示，月經期間沒有任何理由必須更改運動習慣，規律運動甚至能改善經痛、經前症候群及情緒波動。

她強調，女性可以依照當下身體感受調整運動強度，但「月經不是限制活動的理由」，若正常生活因此受影響，反而需尋求醫師協助，排除經痛過度或異常出血等問題。

另一個常見的迷思是「經期不能游泳」。瓊斯媽媽說，關於「會被鯊魚攻擊」、「不衛生」或「週期變長」的說法，都是胡言亂語」。

月經期間游泳是完全可以的，且有些女性發現游泳能幫助緩解經痛。雖然水下的壓力會輕微減緩月經流量，但仍應使用如月經杯、衛生棉條或經期內褲等兼容游泳的經期產品。

迷思2：懷孕期間運動是危險的

「懷孕時運動很危險」的說法也已被醫學文獻完全推翻。瓊斯媽媽引用美國婦產科醫學會（ACOG）資料指出，對大多數健康孕婦而言，孕期運動的風險極小、好處極大。運動有助於降低妊娠糖尿病風險、降低妊娠高血壓及子癇前症風險、減少早產風險、增加自然產成功率、降低剖腹產發生率。

孕期適度運動有助於降低妊娠糖尿病風險、降低妊娠高血壓及子癇前症風險、減少早產風險、增加自然產成功率、降低剖腹產發生率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

然而，瓊斯媽媽提醒懷孕運動有幾項但書：

●關節鬆弛：由於鬆弛素（relaxin）影響，關節會更鬆弛，運動時需注意。

●過熱與水分：孕婦更容易過熱且需要更高的氧氣需求，應避免在炎熱潮濕環境下運動或進行熱瑜伽，並務必保持水分。

●姿勢風險：應避免長時間仰臥起坐，特別是懷孕後期，以免沉重子宮壓迫主動脈和下腔靜脈，導致血壓降低或頭暈。

●活動限制：應避免接觸性的運動、有腹部受傷風險的活動（如滑雪、拳擊），以及極高海拔或深壓力的活動（如潛水、跳傘）。若有前置胎盤或子宮頸環紮術等醫療或產科禁忌症，必須先諮詢醫師。

迷思3：女性運動員失去月經週期是正常的

瓊斯媽媽說，這是「絕對不正常」且令人擔憂的現象。雖然馬拉松跑者和精英級體操運動員等高強度運動人群中，此現象較為頻繁，但這並不代表它正常或不危險。失去月經被稱為「功能性下視丘性閉經」，由於體內脂肪量降低，生殖荷爾蒙（如雌激素）產生不足。長期的低雌激素會嚴重影響骨骼密度，並可能危及生育能力。月經是一個生命體徵，若月經消失超過1個月且無合理原因（如懷孕、更年期或避孕藥），應立即就醫。

迷思4：週期同步會讓運動更有效

近年網路盛行所謂「週期同步」（cycle syncing），強調飲食、訓練都需依月經週期微調。對此，瓊斯媽媽直言：「這是過度簡化且缺乏科學根據的迷思。」

她說，確實有人在週期不同階段會感受到活力差異，例如排卵後可能較易疲倦，但這僅是正常生理變化。然而，現階段沒有任何研究證實，依照週期精準調整運動會更有效。

她也提醒，網路上推廣此概念者多半與商業產品或課程綁在一起，「不要讓網紅賣你一套不存在的荷爾蒙訓練法」。

迷思5：懷孕期間不能開始新的運動習慣

瓊斯媽媽說，只要事先諮詢醫師，在懷孕期間開始新的運動習慣是「沒問題的」，甚至可以說是一個絕佳的時機。ACOG建議孕婦每週進行150分鐘的運動，初學者可從每日5分鐘開始，循序漸進增加。

若經期嚴重影響生活 應盡快就醫

瓊斯媽媽呼籲，若月經量異常大、疼痛無法忍受、或因生理期無法維持正常活動，都不該視為「正常」，而應尋求婦科協助。

她強調：「我們希望每個人即使在經期，也能過著正常、自在的生活。」

