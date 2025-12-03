自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》生理期照常動也能游！ 百萬網紅醫揭女性「運動5迷思」

2025/12/03 10:03

美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」指出，絕大多數女性在經期與孕期都能安全運動，只要了解身體變化，並採取基本預防措施即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」指出，絕大多數女性在經期與孕期都能安全運動，只要了解身體變化，並採取基本預防措施即可；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「月經來不能游泳」、「懷孕期間運動是危險的」…，不少女性在成長過程中，常聽到老一輩人耳提面命的教導，但是美國百萬網紅婦產科醫師「瓊斯媽媽」（Mama Doctor Jones，本名 Danielle Jones）指出，這些流傳多年的限制，其實缺乏科學根據，絕大多數女性在經期與孕期都能安全運動，只要了解身體變化，並採取基本預防措施即可。

「瓊斯媽媽」在社群平台有147萬訂戶，而她的影片「女性在月經與懷孕期間能否運動」逐一拆解5大常見疑問，吸引8萬多人次點閱。

迷思1：經期不該運動

瓊斯媽媽指出，經期必須停止運動是網路上最常見、但也最沒有科學支持的說法。她表示，月經期間沒有任何理由必須更改運動習慣，規律運動甚至能改善經痛、經前症候群及情緒波動。

她強調，女性可以依照當下身體感受調整運動強度，但「月經不是限制活動的理由」，若正常生活因此受影響，反而需尋求醫師協助，排除經痛過度或異常出血等問題。

另一個常見的迷思是「經期不能游泳」。瓊斯媽媽說，關於「會被鯊魚攻擊」、「不衛生」或「週期變長」的說法，都是胡言亂語」。

月經期間游泳是完全可以的，且有些女性發現游泳能幫助緩解經痛。雖然水下的壓力會輕微減緩月經流量，但仍應使用如月經杯、衛生棉條或經期內褲等兼容游泳的經期產品。

迷思2：懷孕期間運動是危險的

「懷孕時運動很危險」的說法也已被醫學文獻完全推翻。瓊斯媽媽引用美國婦產科醫學會（ACOG）資料指出，對大多數健康孕婦而言，孕期運動的風險極小、好處極大。運動有助於降低妊娠糖尿病風險、降低妊娠高血壓及子癇前症風險、減少早產風險、增加自然產成功率、降低剖腹產發生率。

孕期適度運動有助於降低妊娠糖尿病風險、降低妊娠高血壓及子癇前症風險、減少早產風險、增加自然產成功率、降低剖腹產發生率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

孕期適度運動有助於降低妊娠糖尿病風險、降低妊娠高血壓及子癇前症風險、減少早產風險、增加自然產成功率、降低剖腹產發生率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

然而，瓊斯媽媽提醒懷孕運動有幾項但書：

●關節鬆弛：由於鬆弛素（relaxin）影響，關節會更鬆弛，運動時需注意。

●過熱與水分：孕婦更容易過熱且需要更高的氧氣需求，應避免在炎熱潮濕環境下運動或進行熱瑜伽，並務必保持水分。

●姿勢風險：應避免長時間仰臥起坐，特別是懷孕後期，以免沉重子宮壓迫主動脈和下腔靜脈，導致血壓降低或頭暈。

●活動限制：應避免接觸性的運動、有腹部受傷風險的活動（如滑雪、拳擊），以及極高海拔或深壓力的活動（如潛水、跳傘）。若有前置胎盤或子宮頸環紮術等醫療或產科禁忌症，必須先諮詢醫師。

迷思3：女性運動員失去月經週期是正常的

瓊斯媽媽說，這是「絕對不正常」且令人擔憂的現象。雖然馬拉松跑者和精英級體操運動員等高強度運動人群中，此現象較為頻繁，但這並不代表它正常或不危險。失去月經被稱為「功能性下視丘性閉經」，由於體內脂肪量降低，生殖荷爾蒙（如雌激素）產生不足。長期的低雌激素會嚴重影響骨骼密度，並可能危及生育能力。月經是一個生命體徵，若月經消失超過1個月且無合理原因（如懷孕、更年期或避孕藥），應立即就醫。

迷思4：週期同步會讓運動更有效

近年網路盛行所謂「週期同步」（cycle syncing），強調飲食、訓練都需依月經週期微調。對此，瓊斯媽媽直言：「這是過度簡化且缺乏科學根據的迷思。」

她說，確實有人在週期不同階段會感受到活力差異，例如排卵後可能較易疲倦，但這僅是正常生理變化。然而，現階段沒有任何研究證實，依照週期精準調整運動會更有效。

她也提醒，網路上推廣此概念者多半與商業產品或課程綁在一起，「不要讓網紅賣你一套不存在的荷爾蒙訓練法」。

迷思5：懷孕期間不能開始新的運動習慣

瓊斯媽媽說，只要事先諮詢醫師，在懷孕期間開始新的運動習慣是「沒問題的」，甚至可以說是一個絕佳的時機。ACOG建議孕婦每週進行150分鐘的運動，初學者可從每日5分鐘開始，循序漸進增加。

若經期嚴重影響生活 應盡快就醫

瓊斯媽媽呼籲，若月經量異常大、疼痛無法忍受、或因生理期無法維持正常活動，都不該視為「正常」，而應尋求婦科協助。

她強調：「我們希望每個人即使在經期，也能過著正常、自在的生活。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中