健康網》打完抗生素得護腸道 醫：快把好菌招回來

打完抗生素後也可能將好菌殺光光了，長庚微菌治療中心主任李柏賢指出，千萬別低纖飲食，腸道會更容易被困難梭菌攻陷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕疫後時代，細菌猖獗，長庚微菌治療中心主任李柏賢指出，抗生素停藥後，腸道其實很脆弱，若飲食又是超低纖，可能正在助漲「困難梭菌」壯大。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，困難梭菌（C. difficile）感染會造成嚴重腹瀉、腹痛、血便，甚至導致死亡。長者、發炎性腸道疾病病友、洗腎病友、癌症患者等都是高危險族群。令人頭痛的是，抗生素治療後復發率高。

他引述《Gastroenterology》的最新研究，揭露一個非常驚人也非常重要的發現，使用抗生素之後，如果飲食太低纖，腸道會更容易被困難梭菌攻陷。

當抗生素把大部分好菌炸掉，而「可溶性纖維」像菊糖、燕麥膠質（β-葡聚糖）、抵抗性澱粉，就是好菌復原的能量。沒有這些纖維，好菌回不來。他表示，正常腸道裡的共生菌會協助把初級膽酸轉成具有抑制力的次級膽酸。

李柏賢表示，短鏈脂肪酸（例如乙酸、丙酸、丁酸）是腸黏膜修復的重要能量。意思就是沒有纖維，也就缺乏修復材料，腸道防禦力自然變弱了。

他提醒，對於「發炎性腸道疾病」病友而言，如果有嚴重發炎、腸壁腫脹、狹窄、腹痛，並不適合高纖飲食，尤其是不可溶性纖維。因此，依照病情，宜調整纖維種類：

●急性期、狹窄期：避免粗纖維、避免多纖維。

●恢復期：可溶性纖維逐步加入。

●完全緩解期：再依腸道耐受度調整。

