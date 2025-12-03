健康網》百香果有5大營養素 每日勿超過2顆

百香果內的黑籽膳食纖維最足，營養師林俐岑建議，一起吃下去，最好不要吐籽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕百香果酸酸、甜甜，讓人忍不住，一口氣吃下好幾個，營養師林俐岑指出，一般人最好每日不要超過2顆，胃、腎、糖尿病等患者要慎食。

林俐岑於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文表示，百香果（Passion Fruit）因為集結了多種水果的香氣而得名，更有「果汁之王」的美譽。它的營養密度極高，是兼具美味與健康的優質水果。

百香果有5大優質營養素，林俐岑指出，它還是低升糖指數水果（GI約30），能讓血糖緩慢上升：

●高膳食纖維（腸道清道夫）

若連籽一起吃的話，膳食纖維含量非常高（每 100 克約含 5.3 克），比許多蔬菜還高。能夠促進腸道蠕動，緩解便秘，並能增加飽足感，有助於體重控制。

●維生素C（美白與免疫）

含有豐富的維生素C，具抗氧化作用，有助於美白肌膚、合成膠原蛋白，並增強免疫力。同時能促進飲食中的「鐵質」吸收。

●維生素A與β-胡蘿蔔素（護眼）

果肉富含類胡蘿蔔素，能夠維持在暗處的視覺，保護黏膜健康，對於預防乾眼症很有幫助。

●鉀離子（消水腫、降血壓）

含有豐富的鉀離子，有助於排出體內多餘的鈉，幫助消水腫，並維持血壓穩定，保護心血管健康。

林俐岑表示，最好連籽一起吃，因為膳食纖維集中在黑籽，甚至可以促進排便。在挑選時有小撇步，可以選擇「皺皮」的比較甜，或者是購回後，室溫下先放置幾天。另外，百香果富含維生素C，飯後食用或搭配富含鐵質的食物（如深綠色蔬菜、牛肉），可以大幅增加鐵質的吸收率。

