自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心梗發作逾半沒有症狀 醫：如土石流般突然

2025/12/02 21:49

心肌梗塞發作常是不預警，新光醫院心臟內科醫師洪風惠將它比喻成土石流，平時就要做好控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓等護心措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

心肌梗塞發作常是不預警，新光醫院心臟內科醫師洪風惠將它比喻成土石流，平時就要做好控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓等護心措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞有50.5%的人在發作之前，是沒有症狀的。新光醫院心臟內科醫師洪風惠引述《歐洲心臟學》期刊，彙整460多萬名發生心梗的病人，完全在不預警情況下發生。

洪風惠在臉書上引述，1993年發表在循環學雜誌的佛拉明罕心臟研究（Framingham Heart Study），是美國國家心臟、肺臟及血液研究院（NHLBI）及波士頓大學共同執行的研究，從1948年起，持續追蹤美國麻州的佛拉明罕鎮一萬兩千多鎮民的健康狀況，想知道生活習慣對於疾病所產生的影響。到今天這個研究已經記錄到第三代的居民，仍持續進行中。

他表示，在這個大規模而長時間的研究中，發現男性的心臟病，有62％是第一次發病就以心肌梗塞或猝死來表現，女性的心臟病則有46％是如此表現。也就是說，這些人之前從來都沒有出現任何預警，只要心臟病一發作就是心肌梗塞或猝死。

丹麥斯科比大學醫院醫師佛克，在1995年綜合四篇心肌梗塞的病理解剖，並在《循環學》期刊上發表了一篇文章。他發現68％的心肌梗塞發生於冠狀動脈狹窄程度小於50％的血管中，18％的心肌梗塞發生於冠狀動脈狹窄程度介於50-70％的血管中，僅僅有14％的心肌梗塞發生於冠狀動脈嚴重狹窄（大於70％）的血管中。也就是說，在穩定型冠心症（如健檢發現血管狹窄）的人身上，放支架只能減少症狀，並不能預防心肌梗塞或是猝死。

在1987年時，一位病理學家提出了「血管重塑」的觀念，當動脈硬化繼續進行，血管壁的體積越來越大，變得更厚之後，血管內徑開始變小，影響血流，產生心絞痛的症狀。

洪風惠說，心肌梗塞則是血管壁突然破裂，當血管壁平常累積膽固醇的粥塊突然破裂產生裂痕時，人體就會生成血栓來試圖修復，但是這種用來修復的血栓在這個時候反而產生了大問題，因為血栓會擋住血液的流通，產生了不穩定性心絞痛或是心肌梗塞等急性心臟病。

洪風惠將心肌梗塞比喻成土石流，總是突然發生，要預防，靠的不是裝支架，靠的是控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中