健康網》心梗發作逾半沒有症狀 醫：如土石流般突然

心肌梗塞發作常是不預警，新光醫院心臟內科醫師洪風惠將它比喻成土石流，平時就要做好控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓等護心措施；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心肌梗塞有50.5%的人在發作之前，是沒有症狀的。新光醫院心臟內科醫師洪風惠引述《歐洲心臟學》期刊，彙整460多萬名發生心梗的病人，完全在不預警情況下發生。

洪風惠在臉書上引述，1993年發表在循環學雜誌的佛拉明罕心臟研究（Framingham Heart Study），是美國國家心臟、肺臟及血液研究院（NHLBI）及波士頓大學共同執行的研究，從1948年起，持續追蹤美國麻州的佛拉明罕鎮一萬兩千多鎮民的健康狀況，想知道生活習慣對於疾病所產生的影響。到今天這個研究已經記錄到第三代的居民，仍持續進行中。

請繼續往下閱讀...

他表示，在這個大規模而長時間的研究中，發現男性的心臟病，有62％是第一次發病就以心肌梗塞或猝死來表現，女性的心臟病則有46％是如此表現。也就是說，這些人之前從來都沒有出現任何預警，只要心臟病一發作就是心肌梗塞或猝死。

丹麥斯科比大學醫院醫師佛克，在1995年綜合四篇心肌梗塞的病理解剖，並在《循環學》期刊上發表了一篇文章。他發現68％的心肌梗塞發生於冠狀動脈狹窄程度小於50％的血管中，18％的心肌梗塞發生於冠狀動脈狹窄程度介於50-70％的血管中，僅僅有14％的心肌梗塞發生於冠狀動脈嚴重狹窄（大於70％）的血管中。也就是說，在穩定型冠心症（如健檢發現血管狹窄）的人身上，放支架只能減少症狀，並不能預防心肌梗塞或是猝死。

在1987年時，一位病理學家提出了「血管重塑」的觀念，當動脈硬化繼續進行，血管壁的體積越來越大，變得更厚之後，血管內徑開始變小，影響血流，產生心絞痛的症狀。

洪風惠說，心肌梗塞則是血管壁突然破裂，當血管壁平常累積膽固醇的粥塊突然破裂產生裂痕時，人體就會生成血栓來試圖修復，但是這種用來修復的血栓在這個時候反而產生了大問題，因為血栓會擋住血液的流通，產生了不穩定性心絞痛或是心肌梗塞等急性心臟病。

洪風惠將心肌梗塞比喻成土石流，總是突然發生，要預防，靠的不是裝支架，靠的是控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法