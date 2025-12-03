健康網》不想大腸癌找上門？ 營養師揭地中海飲食關鍵4要素

東元綜合醫院營養師黃詩瑩建議，民眾不妨採取地中海飲食，有助於預防大腸癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部國健署資料顯示，在台灣地區，大腸癌發生、死亡人數，每年呈快速增加的趨勢，居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位，引發民眾關切。東元綜合醫院營養師黃詩瑩表示，大腸癌致病原因仍不明確，但目前認為與遺傳、高脂肪、低纖維的飲食習慣、炎症性或瘜肉性腸疾病等有關。她建議民眾，不妨採取地中海飲食，有助於預防大腸癌。

黃詩瑩在東元綜合醫院網站上表示，依據2017-2020國民營養健康調查顯示，國人平均油脂攝取量佔總熱量28-35%，且飽和脂肪攝取過高，這與衛生署建議油脂佔總熱量20-30%的理想比例相差甚遠；膳食纖維每日平均攝取量大約是14公克，也是大幅低於理想建議攝取量25-35公克。這樣高脂肪、低纖維的飲食型態正是罹患大腸癌的危險因子。

請繼續往下閱讀...

研究指出，攝取過多動物性脂肪、紅肉（如牛肉、羊肉、豬肉等）、加工肉品會提高大腸癌的罹患率。高脂肪飲食會刺激肝臟合成膽酸，大腸中的細菌會將膽酸轉變成對腸道有害的代謝產物，這些代謝產物是引起大腸癌的因素之一。

根據研究，高纖、高鈣、抗氧化的地中海飲食可預防大腸癌。地中海飲食是以植物為每餐基礎，如：全穀、蔬菜、水果、豆類和堅果類；並且搭配橄欖油、油菜籽油來補充好的油，及運用大量的天然香料來取代鹽與加工調味料，達到少鹽、油、糖原則。

關於如何將地中海飲食融入生活的飲食中，黃詩瑩分享民眾4項建議：

●使用橄欖油、菜籽油，堅果每天1把代替零食

英國有研究發現，常食用橄欖油罹患大腸癌的機率明顯較低。橄欖油、菜籽油、芥花油、茶油等富含單元不飽和脂肪酸的油脂，皆可降低癌症和心臟病的發生。堅果含有α-亞麻油酸、維生素B群、維生素E、纖維素，以及鎂、硒、銅等礦物質，具有抗氧化能力、抗發炎、減緩腫瘤生長，每日飲食指南建議每天攝取1份堅果種子。

●以海鮮、黃豆及其製品取代紅肉、加工品

紅肉每週攝取最好不要超過500公克（每日平均70公克），且盡可能採取健康的烹調方式，避免燒烤煎炸、醃製或加工的食物。深海魚類如金槍魚、鯡魚、鮭魚、鯖魚、秋刀魚和沙丁魚，皆含豐富omega-3脂肪酸，能抑制發炎與腫瘤。黃豆含多種抗癌成份，其中蛋白質抑制劑、硒，能抑制腫瘤生長，防止自由基生成，預防大腸癌。

●適量鈣質

乳品含豐富的鈣質，鈣質可與腸道中的膽酸、游離脂肪酸結合，減少膽酸、游離脂肪酸對大腸上皮細胞的刺激，而減少大腸癌的風險。乳品鈣質吸收利用率高，為鈣質最佳來源，建議每星期1次-每天1次。除此之外，小魚乾、蝦米、蛤蠣、黃豆製品及深綠色蔬菜也是鈣質豐富的食物。

● 多喝水

水份攝取不足易造成便秘，便秘會延長糞便停留在腸道的時間，增加有害物質接觸腸黏膜，造成大腸癌風險增加，因此，建議水份每天至少1500~2000ml，預防便秘。

黃詩瑩提醒，研究證實肥胖會增加大腸癌罹患率，而規律運動則能降低罹患風險，以健康飲食維持理想體重，成人每週運動累積達150分鐘，是預防大腸癌的第一步。50歲以上民眾每2年至少應有1次糞便潛血檢驗；40歲以上或20歲以上40歲以下肥胖者、肉食者、家族有大腸癌者，都應每年接受大腸鏡檢查，以早期發現大腸癌病變，早期診治。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法