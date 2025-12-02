自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》名醫父96歲善終！長壽秘訣每日只做這運動

2025/12/02 21:16

科博特診所院長劉博仁表示，走路不只是腿部運動，也有協調神經、刺激大腦、改善血液循環、降壓、穩情緒等好處；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，走路不只是腿部運動，也有協調神經、刺激大腦、改善血液循環、降壓、穩情緒等好處；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人重養生，除了著重飲食外，也不乏因擔心運動不足而特地上健身房做重訓者。對此，科博特診所院長劉博仁表示，其父高齡96歲去世，卻從未做過重訓，唯一持續不輟的運動就是走路。他並指出，走路不只運動腿部，也有助神經協調、刺激大腦、改善血液循環、降壓、穩定情緒等，這些機轉都足以讓人維持長壽的健康節奏。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，門診有患者詢問日走6000步卻沒有練重訓，是不是也要跟著做？這讓他聯想到自己已經離世的父親，一生沒有進健身房、沒有練啞鈴、沒有教練，日復一日、不急不徐持續進行的運動就是走路，且一路走到96歲。

走路助長壽7作用

劉博仁進一步說明，走路其實是人體最古老也最實用的全身啟動鍵，走路時，啟動的不只是腿部，其實也包括以下部分：

神經系統開始協調。

血管彈性被喚醒。

大腦前額葉、海馬迴被刺激。

血液循環改善。

炎症指標下降。

壓力荷爾蒙緩慢下降。

情緒也被安定下來。

他並指出，這些機轉，其實也是促使其父能安穩活到96歲的力量；且顯示想要擁有健康，不一定需要激烈、高強度的運動模式，即使是規律走路，也能成為最平凡、也最長壽的節奏。

或許有人會存疑，那麼是否還需要做重訓？劉博仁表示，如果有時間、有能力，進行重訓當然好，有助保留肌肉、保護關節、維持代謝，對未來非常重要。但他也常與患者分享，若沒有時間或覺得壓力太大，也不必勉強。只要日常能穩定持續走路，其實也是一個維護健康非常好的開始與基礎。

