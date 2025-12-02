健康網》想延緩退化？醫推類黃酮飲食 吃莓果、多喝茶有助益

研究指出，類黃酮可以對抗常見的衰老症狀，民眾不妨多吃莓果，將可能延緩老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾多吃莓果、多喝茶，將可能延緩老化。腎臟科醫師江守山引述研究指出，澳洲伊迪斯科文大學的研究人員表示，類黃酮可以對抗常見的衰老症狀，例如虛弱、認知能力下降，與身體機能衰退，富含類黃酮的食物有助於我們保持健康，延緩老化。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文分享，為了評估類黃酮（一種存在於植物中的抗氧化劑）的益處，研究人員分析了62743名女性和23687名男性長達24年的數據。他們發現，攝取最多類黃酮的女性，其虛弱的風險比攝取量最少的女性低15%，身體機能受損的風險低12%。同時，這些女性出現心理健康問題的可能性，也降低12%。

江守山說明，雖然類黃酮對男性認知能力下降有保護作用，但男性從中獲益並不明顯。研究人員指出，這種差異可能是由於追蹤時間長短造成的，而非類黃酮的實際作用。

研究建議每天食用3份富含類黃酮的飲料和食物，例如，黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果，以及顏色鮮豔的水果和蔬菜，如綠葉蔬菜和漿果。

研究人員之一艾丁·卡西迪指出，眾所周知，類黃酮能夠減少氧化壓力和炎症，維護血管健康，甚至有助於維持骨骼肌質量，所有這些對於預防老年體弱、保持身體機能和心理健康都很重要。

