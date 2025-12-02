自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》糖友戒糖卻愛吃水果 中醫：別忘了糖分超標

2025/12/02 19:16

有的水果甜度高，馬偕紀念醫院中醫內科醫師陳冠宇表示，糖友更不可以把水果當正餐吃，以免血糖失控；圖為情境照。（圖取自freepik）

有的水果甜度高，馬偕紀念醫院中醫內科醫師陳冠宇表示，糖友更不可以把水果當正餐吃，以免血糖失控；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病的發生除了與家族遺傳之外，也多與飲食習慣有關，馬偕紀念醫院中醫內科醫師陳冠宇叮嚀，平時戒糖也要把甜度高的水果納入考量。

陳冠宇表示，高糖分的水果是糖友飲食地雷，如葡萄、柑橘、柿子、鳳梨，有些民眾會將水果當成一餐或當成點心，但可能在不知不覺中過度攝取太多的糖分。

一位69歲婦女有固定游泳及健走的習慣，在健康檢查時發現有血糖偏高的問題，空腹血糖為152，糖化血色素為7.2，伴隨明顯的口乾舌燥感，因擔心高血糖及後續的併發症而尋求中醫治療。

陳冠宇說，中醫治療上以清熱瀉火為主，常用藥物如石膏、黃連，養陰潤燥為輔，常用藥如知母、天花粉、烏梅。經過3個月的中藥治療後，患者的糖化血色素從7.4降低至6.2，達到正常的糖化血色素範圍內，同時也無腎功能下降及蛋白尿等問題。

當陳冠宇回溯婦女的飲食習慣，發現她不僅愛吃水果，還常嗑鳳梨酥，雖然她規律運動有助於降低血糖、控制體重，但放任口慾仍會造成血糖風暴，必須要嚴格飲食控制。

他表示，糖尿病常見的初始症狀為口乾舌燥、食慾旺盛、頻尿，尤其非常喜歡喝冰水或冷飲。有糖尿病史的患者，建議需定期追蹤血糖、糖化血色素、血壓、腎功能、膽固醇等數值。

若糖友未控制妥當，陳冠宇指出，會引起周邊神經病變，出現手腳麻木的異常感覺以及糖尿病足，即在下肢出現難以癒合的傷口，也會導致糖尿病腎病變，出現蛋白尿與腎功能下降等問題，嚴重者會導致糖尿病視網膜病變，出現視力模糊、缺損等症狀，若漸漸出現以上症狀，建議盡快就醫以控制血糖。

