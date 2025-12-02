健康網》蛋白質是健康老化關鍵 百萬網紅授蛋白質攝取時機

專家表示，充足的蛋白質是健康的基礎，從維持肌肉、保護骨骼，到調節血糖和增強免疫力，更是健康老化的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕部分民眾可能以為，蛋白質只與健美運動員有關。法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）指出，無論從15歲到95歲民眾，或對於每種生活型態的人，充足的蛋白質都是健康的基礎。從維持肌肉、保護骨骼，到調節血糖和增強免疫力，蛋白質是健康老化的關鍵。她建議，蛋白質最好分配在全天3至4餐中攝取，以增加吸收效率。

擁有百萬粉絲的「控糖女神」潔西．伊喬斯佩，經常在其YT頻道「控糖革命」上拍影片分享控制血糖的議題。她表示，科學家指出，多數人攝取的蛋白質遠不足以維持肌肉或增加肌力。身體的建築材料，就是由蛋白質組成的，蛋白質在體內扮演著遠超肌肉建構者的角色，包括：肌肉、皮膚、指甲、頭髮，甚至DNA修復酵素、胰島素、抗體都由蛋白質組成。

她接著說，我們透過飲食攝取蛋白質，蛋白質的來源有：

●動物性食物：魚、肉、雞蛋、乳製品等。

●植物性食物：豆腐、扁豆、豌豆、豆類等。

研究數據顯示，維持高肌肉力量和體能比任何藥物組合更能幫助你活得更健康，一項針對50歲以上成年人的研究發現，肌肉量低的人，其全因死亡風險比對照組高出40%至 50%。

當人體缺乏蛋白質時，將會出現許多危機。她說明，首先會有老化危機，30歲以後，每10年會損失10%肌肉量，缺乏肌肉會導致年老時體弱、獨立性降低、難以進行基本活動，如爬樓梯，或是握力不足。其次，肌肉可以保護骨骼，年老時骨骼更脆弱，足夠的肌肉量能在跌倒時提供保護，避免嚴重骨折。此外，肌肉是儲存多餘葡萄糖的絕佳單位，肌肉量高有助於穩定血糖。

蛋白質攝取量與時機

潔西．伊喬斯佩又說，美國現行建議攝取量約每公斤體重0.8公克，不過也有科學研究指出，維持肌肉與健康老化應達每公斤體重1.6至2公克蛋白質。例如70公斤的人，每日需約140公克蛋白質。而攝取蛋白質應分配在全天3至4餐，以增加吸收效率，嘗試從富含蛋白質的早餐開始。運動後攝取蛋白質也有助肌肉修復，但不必急於立即飲用蛋白質飲品。

潔西．伊喬斯佩總結，蛋白質攝取不僅影響肌肉能否維持，更關乎老化健康、骨骼保護及慢性疾病預防。這不僅是為了打造健美的體態，更是為了長壽、活力和健康地度過老年。

