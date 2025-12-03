健康網》3熱飲品甜度爆表 入冬常喝恐引血糖風暴

營養師羅晞蕾指出，天然並不代表低糖，以常喝的蜂蜜檸檬來說，若添加2-3湯匙蜂蜜＝30g糖起跳，甚至比微糖手搖飲還甜；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人講求健康，常認為食物標榜天然、低卡就安全，甚至可能認為多吃也無妨。營養師羅晞蕾指出，天然聽起來很無害，但其實並不代表低糖，更不代表健康。除蜂蜜檸檬、果乾、堅果綜合包等隱藏糖分、碳水隱憂外，冬季常見的黑糖薑茶、紅棗水、桂圓茶等熱飲，每100g之中的含糖量常常高達70-80%，看似喝得天然，也讓你的血糖如坐雲霄飛車。

天然聽起來很無害？但其實有時候更容易踩雷！羅晞蕾於臉書粉專「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，許多人強調飲食天然、不吃加工，但其實包括以下3類所謂天然食物，糖分卻高得嚇人，也是常被忽略的隱藏健康陷阱：

●天然飲品：天然甜但糖份更高。例如：一杯看似健康的蜂蜜檸檬，通常會加2-3湯匙蜂蜜＝30g糖起跳，甚至比你以為的微糖飲料還要甜。另如天冷時常喝的黑糖、紅棗、桂圓茶等熱飲，每100g之中糖分可能高達近80%，喝起來甜暖，血糖也飆得快。

●水果乾：水果乾的甜是因水分被蒸發，因此糖份也更濃縮。例如：一小把葡萄乾等於一整串葡萄的糖，每20公克的萄萄乾中，就含有15-17公克的碳水。但吃果乾時往往很難只吃20克，一不小心就會過量。

●堅果綜合包：市售很多標榜健身、無添加的綜合堅果，其中包含蔓越莓乾、葡萄乾、香蕉片、楓糖調味等，糖含量直接被拉高，你以為自己在補好油脂，其實是在補糖。

天然食物怎麼吃才是真健康？羅晞蕾建議應吃真食物，不吃濃縮型甜味，攝取原則為：整顆水果＞果汁＞果乾，差別在於纖維、飽足感、血糖起伏。另飲食應重風味、輕甜味，如使用肉桂粉、檸檬皮屑、香草等，也可讓甜度自然下降。

羅晞蕾特別強調，甜味本是生活中的療癒，真正的健康也不是全部不吃，但飲食勿被天然所蒙騙，因為天然≠無糖、天然≠低卡、天然≠想喝多少喝多少，而是懂得適量享受，才能吃得健康又能穩血糖。

