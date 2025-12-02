免「開」心又早早「拔管」 北榮內視鏡微創瓣膜5天出院

北榮團隊透過微創手術與術中精準麻醉，幫助心臟手術患者在手術室內就能移除氣管內管，減少術後不適。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕70歲的陳先生自認是個「健康寶寶」，今年過年期間因為頭暈，血壓一量竟衝上180，後來確診重度主動脈瓣膜狹窄，但因為害怕開心手術，將治療時間一拖再拖，最後透過內視鏡微創瓣膜手術結合早期拔管治療，過程中不用鋸開胸骨，術後也不用忍受氣管內管，不到1週就順利出院，如今生活完全恢復如常。

北榮心臟血管外科主治醫師郭姿廷解釋，民眾害怕開心手術，主要與鋸胸骨、術後仍須短暫使用氣管內管有關，傳統開心手術將患者送入開刀房後，會建立管路、設置監測儀器，再由麻醉醫師使用麻藥，在病患睡著後插呼吸管，接著才由外科醫師接手，術中通常會造成15至20公分的傷口。

郭姿廷說，患者麻醉甦醒後，不只要忍受傷口疼痛，此時粗細與珍珠奶茶吸管相當的呼吸管仍留在喉嚨中，患者只能點頭、搖頭，無法完整表達，造成相當大的心理負擔，但呼吸管必須等患者力氣恢復、檢測確認沒有問題後才能拔除。

因此，郭姿廷表示，北榮團隊透過微創手術，避免傳統手術中鋸斷、撐開胸骨的處置，將手術傷口縮小至左肋間5公分以內，再加上多模式精準麻醉結合超音波導引周邊神經阻斷，讓患者可在手術室內早期拔除氣管內管，此時多數病人還在半夢半醒間，不會記得拔管的動作，大幅減輕不適，患者只需在加護病房觀察1晚，平均術後5天就能出院，且只有術後當天需要使用嗎啡。

北榮心臟麻醉科主治醫師張嫚芸則補充，為幫助患者早期拔除呼吸管，麻醉醫師在手術過程中會透過麻醉深度監視器，精準控制麻醉藥用量，並配合超音波導引神經阻斷術，只在預期傷口附近注入局部麻醉藥，減少嗎啡用量，另也進行神經肌肉監測，控制肌肉鬆弛劑使用，於術後使用逆轉劑，減少患者肌肉無力的情況，有助於術後快速恢復自主呼吸。

陳先生笑說，他在手術前告訴郭姿廷，希望在加護病房醒來時，可以馬上對他說「嗨」，不想經歷氣管中還有管線的痛苦，在醫療團隊的幫助下，他經歷了4個多小時的手術，醒來時也果然能馬上舉手打招呼，如今他已經完全恢復正常生活，也能如常從事高爾夫運動。

