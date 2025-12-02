健康網》Ella談家人淚崩 精神科醫：Blue家族更要早期治療

Ella的真性情今（2）日在公益場合上淚灑會場，她公開呼籲，人生低潮生病不要害怕、要求救。精神科醫師李正達表示，頑固型憂鬱症患者大腦功能有缺損。（記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕Ella（陳嘉樺）今（2日）擔任弘道寒冬助老公益大使，卻淚灑會場。她表示，弟弟是心理疾病影響生理，被檢測出自律神經嚴重失調、如70歲老人的狀態，大姐、二姐都曾經歷過憂鬱症、焦慮症、低潮。根據台北榮總精神醫學部情緒精準醫療中心發現頑固型憂鬱症（Treatment-resistant depression, TRD）患者的一等親，罹病風險大幅增加9.16倍。

Ella本就是位真性情的藝人，她表示，知道每一個家庭都有問題，不只是自己的家如何、如何，或者是說某一位成員心情低落，其實他們都需要被照顧，這些都是大家人生中會遇到的問題，所以與大家分享。她也勉勵大家：「人生低潮生病不要害怕、要求救」。

北榮衛教資料中，精神醫學部情緒精準醫療中心主任李正達表示，憂鬱症對於社會的影響愈來愈大，全世界皆然，持續未得到控制的憂鬱狀態將大幅負面影響生活品質、增加自殺風險、以及加速大腦退化。然而，有超過30％的憂鬱症患者對於抗鬱藥物的治療效果不佳，研究發現此類頑固型憂鬱症比一般憂鬱症患者有著更明顯的大腦功能缺損。

精神醫學部指出，頑固型憂鬱症患者的一等親，不但大幅增加9.16倍頑固型憂鬱症的風險，也增加了2至3倍得到其他精神疾病的機會，像是焦慮症、強迫症、憂鬱症、躁鬱症、甚至思覺失調症等。

因此，精神醫學部呼籲，對於抗鬱劑治療療效不佳的患者，應更早期積極的開立更有效的藥物或非藥物治療方式。例如：非侵入性腦神經刺激-重覆透顱磁刺激rTMS，來治療其顯著的大腦功能異常。

