口腔癌患者只能張口2公分 還好有「數位口掃」製牙模

中山醫大附醫文心院區副院長、牙醫師潘裕華指出，為口腔癌患者以數位口內掃描技術，取得高精度的口腔模型，製作活動假牙，讓患者能正常進食與說話。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕64歲口腔癌患者張先生接受上顎骨廣泛切除與重建手術，術後張口僅2公分，無法正常咀嚼，且因放療不適合植牙，也不能以一般牙科印模做活動假牙，今年3月接受中山醫學大學附設醫院以數位口內掃描技術，取得高精度的口腔模型，製作活動假牙，終於能正常進食與說話。

中山醫大附醫文心院區副院長、牙醫師潘裕華指出，口腔癌患者歷經口腔顎面手術、放化療，術後因組織纖維化，或重建手術影響，張口度僅剩約2公分左右，導致無法順利進食、說話或微笑，生活品質大幅下降。

請繼續往下閱讀...

要為患者裝設活動假牙，但一般牙科印模，患者需張口達3.5至4公分以上的張口度，才能完成印模，對張口受限的口腔癌病患是不可能的任務。

潘裕華表示，院方今年3月將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建，透過光學鏡頭即時擷取3D影像，以高解析3D掃描及CAD/CAM數位設計，即使患者張口2公分，也能採分區、小角度的方式逐步掃描，取得高精度的口腔模型，製作出符合個人解剖特徵的活動假牙。

潘裕華說，數位口內掃描技術，在數位流程中能即時修正模型誤差，減少患者重複取模與交付次數，縮短製作時間，降低感染風險，製作出符合個人解剖結構的客製化假牙，醫療團隊已協助近20位病患，成功重建口腔功能，使患者重新咀嚼與說話。

潘裕華補充說，未來此技術將擴展至放射線治療後口乾症患者、顎骨重建術後病患，及神經性、臥床造成張口受限者的假牙製作，並結合面部掃描與數位面弓技術，可獲得更精度的製作。

