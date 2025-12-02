早期接觸塑膠化學物質 恐影響患病、殘疾風險

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國最新廣泛性回顧研究表明，常見塑膠中的化學物質可能悄無聲息地引發終身健康問題。早期接觸這些物質與肥胖、不孕症甚至認知障礙有關。此研究發表在刺胳針兒童與青少年健康期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）的研究人員，彙整發表在刺胳針兒童與青少年健康期刊上的數百項研究。這些追蹤了數千名孕婦、胎兒和兒童的研究表明，工業和家用塑膠中常用的添加劑，可能會增加患病和殘疾的風險，尤其是在早期接觸這些添加劑的情況下。

這篇回顧性研究特別列出3大類化學物質，它們分別是鄰苯二甲酸酯（可增加塑膠柔韌性）、雙酚（可賦予塑膠剛性）以及全氟烷基物質（PFAS，可使產品耐熱防水）。

研究團隊表示，塑膠反覆使用、加熱或經過某些處理後，會釋放出微塑膠碎片和奈米顆粒，這些物質隨後會被人體攝入。

研究團隊指出，研究表明塑膠材料中的化學物質會刺激全身過度免疫反應（發炎），並干擾調節重要生物功能的荷爾蒙。研究人員認為，這些物質也可能影響大腦發育，許多過往研究表明，早期接觸這些物質與智商下降、自閉症和過動症等疾病有關。

研究團隊指出，家長可以採取一些安全、簡單的步驟來限制孩子接觸塑料。團隊補充，用玻璃或不銹鋼容器取代塑膠食品容器，避免使用微波爐加熱或用洗碗機清洗塑膠製品，可以顯著降低接觸塑膠的風險。

雖然這篇回顧性研究強調使用塑膠帶來的風險，但研究團隊也說塑膠在許多醫療環境中仍然必不可少，例如呼吸器、早產兒餵食管、兒童氣喘霧化器等設備都使用了塑膠。

研究團隊說，他們的發現並非質疑塑膠在醫療保健領域的價值，而是呼籲人們關注日常用品中不必要的塑膠使用。

