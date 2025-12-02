自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》誤吃鯛魚排怎麼辦？ 營養師授3招加速代謝護腸道

2025/12/02 18:54

營養師林俐岑指出，萬一誤食有藥物殘留的鯛魚排，多喝水最重要，因充足飲水能加速腎臟過濾作用，可將殘留藥物隨尿液排出體外；情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑指出，萬一誤食有藥物殘留的鯛魚排，多喝水最重要，因充足飲水能加速腎臟過濾作用，可將殘留藥物隨尿液排出體外；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可使用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，已啟動下架。對此，營養師林俐岑指出，該藥物是一種具有廣效性的殺菌劑，過量攝取可能引發健康風險。萬一誤食有所擔心，建議可從加速代謝、修復腸道、減輕負擔3大策略著手，包括：多喝水、補充十字花科蔬菜、益生菌等，以及暫停飲酒、減少加工食品、高糖飲食，有助肝臟排毒，腸道恢復健康。

林俐岑於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文表示，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）在法規上於水產品是不得檢出，但此次檢出的劑量極低（0.028ppm）；若吃了一片200公克的鯛魚排，攝入量約為0.0056毫克。相較於人體使用同類的抗生素（如Ciprofloxacin），單次劑量動輒250-500毫克，其實這個攝入量非常微小，人體的代謝系統通常能在短時間內將其排出。

​不過，為了幫助身體加速代謝，並減少潛在的腸胃或器官負擔，林俐岑建議，萬一誤食可採取以下3大策略，有助加速代謝、修復腸道、減輕負擔：

​加速代謝排毒：針對腎臟與肝臟

​這類抗生素主要經由腎臟隨尿液排出，部分經由膽汁隨糞便排出。因此，建議飲食可採行飲下原則：

●​多喝水最重要：​建議每日飲水量達到體重x 30-40cc，充足飲水能加速腎臟過濾作用，將殘留藥物隨尿液排出體外。

●​攝取十字花科蔬菜助解毒：​多吃含有蘿蔔硫素和吲哚成分的綠花椰苗、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍等蔬菜，可啟動肝臟的解毒酵素（Phase II detox enzymes），幫助肝臟分解外來毒素。

●​補充足夠膳食纖維：​多吃深綠色蔬菜、燕麥、糙米，纖維可以吸附腸道中的代謝廢物和膽汁酸，促進排便，減少毒素在腸道停留的時間。

​修復腸道菌叢：針對腸胃道副作用

​即使是微量的抗生素，也可能對敏感者的腸道菌叢造成擾動。建議採行以下2方式改善：

●​補充益生菌：​攝取無糖優格、優酪乳或益生菌，有助於重建被抗生素影響的腸道好菌，緩解可能發生的腹瀉或脹氣。

●​攝取益生質：​吃洋蔥、牛蒡、蘆筍、香蕉等食材，這些食材是益生菌的食物，能幫助好菌定殖。

減輕身體負擔：避免二次傷害

​在身體努力代謝殘留物質期間（約3-5天），請避開會增加肝腎負擔的行為。包括：

●​暫停攝取酒精：酒精需要肝臟優先代謝，會競爭肝臟的解毒資源，減緩藥物代謝速度，故應暫停攝取。

●​減少加工食品與高糖飲食：避免引起體內慢性發炎，也讓身體專注於修復與代謝。

●​適度休息：良好的睡眠能促進肝臟修復與細胞再生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中