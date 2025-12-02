健康網》誤吃鯛魚排怎麼辦？ 營養師授3招加速代謝護腸道

營養師林俐岑指出，萬一誤食有藥物殘留的鯛魚排，多喝水最重要，因充足飲水能加速腎臟過濾作用，可將殘留藥物隨尿液排出體外；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可使用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，已啟動下架。對此，營養師林俐岑指出，該藥物是一種具有廣效性的殺菌劑，過量攝取可能引發健康風險。萬一誤食有所擔心，建議可從加速代謝、修復腸道、減輕負擔3大策略著手，包括：多喝水、補充十字花科蔬菜、益生菌等，以及暫停飲酒、減少加工食品、高糖飲食，有助肝臟排毒，腸道恢復健康。

林俐岑於臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文表示，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）在法規上於水產品是不得檢出，但此次檢出的劑量極低（0.028ppm）；若吃了一片200公克的鯛魚排，攝入量約為0.0056毫克。相較於人體使用同類的抗生素（如Ciprofloxacin），單次劑量動輒250-500毫克，其實這個攝入量非常微小，人體的代謝系統通常能在短時間內將其排出。

請繼續往下閱讀...

​不過，為了幫助身體加速代謝，並減少潛在的腸胃或器官負擔，林俐岑建議，萬一誤食可採取以下3大策略，有助加速代謝、修復腸道、減輕負擔：

​加速代謝排毒：針對腎臟與肝臟

​這類抗生素主要經由腎臟隨尿液排出，部分經由膽汁隨糞便排出。因此，建議飲食可採行飲下原則：

●​多喝水最重要：​建議每日飲水量達到體重x 30-40cc，充足飲水能加速腎臟過濾作用，將殘留藥物隨尿液排出體外。

●​攝取十字花科蔬菜助解毒：​多吃含有蘿蔔硫素和吲哚成分的綠花椰苗、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍等蔬菜，可啟動肝臟的解毒酵素（Phase II detox enzymes），幫助肝臟分解外來毒素。

●​補充足夠膳食纖維：​多吃深綠色蔬菜、燕麥、糙米，纖維可以吸附腸道中的代謝廢物和膽汁酸，促進排便，減少毒素在腸道停留的時間。

​修復腸道菌叢：針對腸胃道副作用

​即使是微量的抗生素，也可能對敏感者的腸道菌叢造成擾動。建議採行以下2方式改善：

●​補充益生菌：​攝取無糖優格、優酪乳或益生菌，有助於重建被抗生素影響的腸道好菌，緩解可能發生的腹瀉或脹氣。

●​攝取益生質：​吃洋蔥、牛蒡、蘆筍、香蕉等食材，這些食材是益生菌的食物，能幫助好菌定殖。

減輕身體負擔：避免二次傷害

​在身體努力代謝殘留物質期間（約3-5天），請避開會增加肝腎負擔的行為。包括：

●​暫停攝取酒精：酒精需要肝臟優先代謝，會競爭肝臟的解毒資源，減緩藥物代謝速度，故應暫停攝取。

●​減少加工食品與高糖飲食：避免引起體內慢性發炎，也讓身體專注於修復與代謝。

●​適度休息：良好的睡眠能促進肝臟修復與細胞再生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法