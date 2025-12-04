自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黑咖啡加分、甜咖啡扣分！ 最新研究揭女性胰島素差很大

2025/12/04 06:24

專家表示，黑咖啡是加分，甜咖啡是扣分，如果再搭配一個可頌等甜點，造成血糖亂竄，有損健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，黑咖啡是加分，甜咖啡是扣分，如果再搭配一個可頌等甜點，造成血糖亂竄，有損健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛喝咖啡的族群中，有人愛黑咖啡，有的則是甜咖啡，科博特診所院長劉博仁提醒，喝對咖啡、搭配正確食物，也能影響代謝健康。最新研究指出，黑咖啡對女性胰島素敏感度有益，但加糖或搭配甜點的咖啡則可能讓血糖飆升，有損健康。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，一位女士佩戴連續血糖監測CGM，讓她喝黑咖啡，配上兩塊85 %黑巧克力，血糖逐漸來到120，但是當她咖啡加糖加奶精，再搭配一個可頌，血糖值慢慢地跑到將近160，她自己也很驚訝。

韓國一項涵蓋7,453位成人的研究顯示，每天喝2杯或2杯以上咖啡的女性，胰島素阻抗（HOMA-IR）明顯較低，其中黑咖啡效果最佳；而甜咖啡（加糖或奶精）則沒有改善效果。研究認為，咖啡主要改善的是胰島素敏感度，而非直接降低血糖。

劉博仁分析，要喝咖啡來幫忙代謝健康，「喝法」比「喝多少」更重要。也就是說，黑咖啡是加分，甜咖啡是扣分

為什麼現代人容易「血糖震盪」？劉博仁解釋，很多人吃完甜的、澱粉多的食物後，會出現包括：餐後暈、累、想睡、下午精神低落、暴食甜食，甚至吃飽後很快又餓。這就是典型的血糖震盪，血糖快速上升造成胰島素大量分泌，血糖又掉得太快，身體開始「喊糖」。長期反覆，就會變成胰島素阻抗、脂肪肝、代謝症候群。

哪些是常見血糖地雷食物？他接著說，升糖最快的手搖飲，像是珍珠奶茶、黑糖鮮奶、冬瓜茶、含糖飲料等；甜點與麵包，像是菠蘿麵包、奶酥厚片、可頌、蛋糕捲、剉冰加煉乳；澱粉過量的正餐，像是一大碗白飯外加炸物，或是滷肉飯、乾麵、米粉、夜市小吃＋飲料。

如果想要咖啡發揮代謝優勢，劉博仁提出以下3建議：

●儘量喝黑咖啡，或少糖少奶的咖啡，而三合一、加糖拿鐵、奶茶式咖啡都沒有代謝改善效果。如果咖啡加的是鮮奶，不是奶精，對血糖影響相對會少一些。

●每天約1–2杯，就很足夠。

●胃酸逆流、睡不好的人，仍需個別調整。

