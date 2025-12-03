透視腸道菌》爸爸的腸道菌 會不會傳授給下一代？

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

研究過去多集中在孕母體對嬰兒的影響，鮮少探討父親體內環境對後代的潛在作用。腸道菌近年被發現與免疫、代謝、神經等多重系統相關，有人好奇：父親的腸道菌會不會透過生殖細胞影響子代？

這篇發表在Science. 2025 Jul 3;389（6755）:38.的短論文提出了一個令人好奇的假說：父親的腸道菌叢是否能透過「腸道菌—生殖細胞軸」（microbiome–germline axis）影響子代發育與遺傳特徵。作者指出，生殖細胞（sperm等）不是孤立存在，而與體內環境—包含腸道菌的代謝物與免疫狀態—可能有互動。雖然這篇文章本身並未做實驗驗證，而是提出觀點與未來研究方向，但它強調：父親健康、飲食與菌叢組成，可能比我們想像中對子代更有影響。

請繼續往下閱讀...

這篇文章為我們打開一個新的思考視角：不只是母親，父親的健康與腸道菌也可能對下一代有潛在影響。雖然證據仍在累積階段，但這提醒所有想當爸爸的人：從養成健康生活方式做起，不只是為自己，更可能為子代打基礎。飲食多樣化、攝取足量纖維與益菌食物、維持腸道菌平衡，都可能在無形中為下一代提升健康起點。當未來研究若證實「父親腸道菌—子代健康」的連結，這將改變我們對家庭健康的觀念：養菌也養子代。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法