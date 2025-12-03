自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

透視腸道菌》爸爸的腸道菌 會不會傳授給下一代？

2025/12/03 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

研究過去多集中在孕母體對嬰兒的影響，鮮少探討父親體內環境對後代的潛在作用。腸道菌近年被發現與免疫、代謝、神經等多重系統相關，有人好奇：父親的腸道菌會不會透過生殖細胞影響子代？

這篇發表在Science. 2025 Jul 3;389（6755）:38.的短論文提出了一個令人好奇的假說：父親的腸道菌叢是否能透過「腸道菌—生殖細胞軸」（microbiome–germline axis）影響子代發育與遺傳特徵。作者指出，生殖細胞（sperm等）不是孤立存在，而與體內環境—包含腸道菌的代謝物與免疫狀態—可能有互動。雖然這篇文章本身並未做實驗驗證，而是提出觀點與未來研究方向，但它強調：父親健康、飲食與菌叢組成，可能比我們想像中對子代更有影響。

透視腸道菌》爸爸的腸道菌 會不會傳授給下一代？

這篇文章為我們打開一個新的思考視角：不只是母親，父親的健康與腸道菌也可能對下一代有潛在影響。雖然證據仍在累積階段，但這提醒所有想當爸爸的人：從養成健康生活方式做起，不只是為自己，更可能為子代打基礎。飲食多樣化、攝取足量纖維與益菌食物、維持腸道菌平衡，都可能在無形中為下一代提升健康起點。當未來研究若證實「父親腸道菌—子代健康」的連結，這將改變我們對家庭健康的觀念：養菌也養子代。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中