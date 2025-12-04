自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「咖啡+茶+水」混搭也行 研究：加料就不優了

2025/12/04 18:08

「咖啡+茶+水」混搭得宜，《英國營養學》期刊指出，喝下共8杯有助健康、延壽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不管你是咖啡派還是茶控，甚至是只喝白開水，據國際期刊研究指出，不必費神想要怎麼搭、怎麼喝，就算是3種全喝，就是黃金組合，其中水能幫助茶與咖啡的利用作用，達到不傷身，但是「三」管齊下猛灌也非健康之道。

根據《英國營養學》（British Journal of Nutrition）期刊研究18萬2770名成年人、追蹤13年發現， 每天喝下7-8杯的咖啡+茶+水比起少於4杯者，死亡率降低約28%。此外，它也提到咖啡與茶比例最好是2:3，這是對人體最佳的保護力組合。

為何「咖啡+茶+水」能夠護健康？不少營養師都認可，咖啡可以抗發炎、改善代謝、降低心血管疾病與肝病風險；至於茶中有多酚超強抗氧化、穩定血糖、降低多種慢性病風險；水則是維持循環、代謝與體溫、幫助咖啡與茶的利尿作用不傷身。

不過研究指出，喝太多會增加心悸、腸胃不適及睡眠問題，若是含糖飲料，或者是在茶、咖啡加入奶精、奶油、牛奶，那真的對健康不利了。

「咖啡+茶+水」混搭，在喝的時間上也有小竅門，一般來說，咖啡盡可能在午前喝完，下午改喝茶或水，尤其在睡前不要再喝咖啡為宜。

