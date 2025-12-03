自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想喝手搖飲又怕甜？ DIY「綠拿鐵」營養6亮點

2025/12/03 07:20

國健署指出，綠拿鐵富含鐵質、膳食纖維、礦物質、蛋白質、維生素B群、不飽和脂肪酸等營養素，取代手搖飲讓你每日元氣滿滿；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，綠拿鐵富含鐵質、膳食纖維、礦物質、蛋白質、維生素B群、不飽和脂肪酸等營養素，取代手搖飲讓你每日元氣滿滿；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕戒不掉手搖飲的你，不妨考慮取代含糖飲料的好選擇：綠拿鐵。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，擔心手搖飲含糖多、沒營養，建議在家使用蔬菜、水果、堅果、豆漿或牛奶，簡單輕鬆DIY一杯綠拿鐵，補充鐵質、膳食纖維、礦物質、蛋白質、維生素B群、不飽和脂肪酸等營養素，讓你每日元氣滿滿。

想喝飲料又怕糖太多、沒營養嗎？國健署教你只要準備以下簡單食材，便可輕鬆打出一杯營養滿滿的綠拿鐵，取代含糖飲料，補充營養又健康：

簡單綠拿鐵食譜（1人份）

準備材料：綠色蔬菜50g（可以快速汆燙後放涼或使用冷凍蔬菜）、鳳梨或蘋果等1拳頭大小份量的水果、綜合堅果10g、無糖豆漿或鮮奶200ml。

作法：將所有材料放入果汁機，均勻攪打完成即可飲用。

6大健康亮點一次看

另，國健署也特別說明，綠拿鐵的6大營養亮點，包括：

鐵質：有助於正常紅血球的形成。

膳食纖維：促進腸道健康、幫助排便。

鉀、鎂：維持神經肌肉正常功能。

蛋白質：建構體組織、增加飽足感。

維生素B群：幫助代謝、維持活力。

不飽和脂肪酸：促進心血管健康。

此外，營養師吳庭妮曾於臉書發文提及，綠拿鐵所含膳食纖維有助於養腸道好菌、調整體質、幫助排便；鎂成分參與上百種代謝反應，有益於穩糖、放鬆；尤其對於不愛吃青菜的人，綠拿鐵的確是方便又能解決營養均衡問題的好選擇。但她也特別提醒，綠拿鐵只是幫助補充營養的工具之一，必須注意無法取代三餐。

