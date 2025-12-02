彰基招攬生力軍 PGY醫師開出保障年薪逾百萬

彰基明年元月啟動PGY調薪計畫，外科年薪上看160萬元，內婦兒都保障150萬元以上，實質鼓勵年輕醫師。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣俗語有一句話「第一賣冰，第二當醫師」形容過去農業社會，賣冰和當醫師是兩門非常賺錢的行業。最近幾年隨著年輕人追求生活品質，也有牙醫系入學分數超越醫學系的情形，醫學系（西醫師）寒窗苦讀18年好不容易考上醫學系，畢業還要考上醫師執照才算數，那麼一到醫院開始當醫師，薪水究竟多少？很多人好奇最現實的收入問題。

以目前的制度，在唸醫學院的時候要當實習醫師，畢業後還要通過醫師國家考試，以近年最低的一次，2022年2月的通過率只有42.3%。取得醫師執照以後稱做PGY（Post Graduate Year），醫學畢業後一般醫學訓練醫師，這個過程又需要再花兩年。

外傳有些醫院加上值班，PGY醫師年薪不到100萬，每個月還要值7天班，CP值非常低。不過，並非每家醫院都如此，以醫學中心彰化基督教醫院來說，彰基的PGY年薪保障超過100萬元。

調薪了！彰基總院長陳穆寬推動「PGY調薪方案」，明（2026）年1月上路，採「不同科不同酬」與「多做多得」的雙軌並行制度。（記者張聰秋攝）

彰基教學副院長林慶雄指出，總院長陳穆寬同意啟動「PGY調薪方案」，明（2026）年1月開始實施，採不同科不同酬，還有「多做多得」雙軌並行，以近一年實際值班與特殊勤務所得為基礎試算，新制上路後，PGY1（第一年）平均調薪9到13%；第二年PGY2平均調薪6到13%。

舉例來說，PGY2外科組試算調整後年薪平均約153萬元，在值班量較高情況下，最高可獲得約160萬元年薪；PGY2婦產科、兒科與內科組也都高於保障150 萬元。但是不分組的，將來可能選擇皮膚科等輕鬆科別，年薪起碼也有120萬元。

陳穆寬表示，PGY醫師是未來專科醫師的種子，透過調薪鼓勵，更能無後顧之憂全心投入臨床與研究領域，他很感謝總統賴清德上任後持續投資國家的經費在國人的健康上，在沒有提高保費的情況下，支持醫院提升人力條件，使醫院得以在財務可負擔範圍內，主動提出更具競爭力的薪酬方案。

