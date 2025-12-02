自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

彰基招攬生力軍 PGY醫師開出保障年薪逾百萬

2025/12/02 15:53

彰基明年元月啟動PGY調薪計畫，外科年薪上看160萬元，內婦兒都保障150萬元以上，實質鼓勵年輕醫師。（記者張聰秋攝）

彰基明年元月啟動PGY調薪計畫，外科年薪上看160萬元，內婦兒都保障150萬元以上，實質鼓勵年輕醫師。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣俗語有一句話「第一賣冰，第二當醫師」形容過去農業社會，賣冰和當醫師是兩門非常賺錢的行業。最近幾年隨著年輕人追求生活品質，也有牙醫系入學分數超越醫學系的情形，醫學系（西醫師）寒窗苦讀18年好不容易考上醫學系，畢業還要考上醫師執照才算數，那麼一到醫院開始當醫師，薪水究竟多少？很多人好奇最現實的收入問題。

以目前的制度，在唸醫學院的時候要當實習醫師，畢業後還要通過醫師國家考試，以近年最低的一次，2022年2月的通過率只有42.3%。取得醫師執照以後稱做PGY（Post Graduate Year），醫學畢業後一般醫學訓練醫師，這個過程又需要再花兩年。

外傳有些醫院加上值班，PGY醫師年薪不到100萬，每個月還要值7天班，CP值非常低。不過，並非每家醫院都如此，以醫學中心彰化基督教醫院來說，彰基的PGY年薪保障超過100萬元。

調薪了！彰基總院長陳穆寬推動「PGY調薪方案」，明（2026）年1月上路，採「不同科不同酬」與「多做多得」的雙軌並行制度。（記者張聰秋攝）

調薪了！彰基總院長陳穆寬推動「PGY調薪方案」，明（2026）年1月上路，採「不同科不同酬」與「多做多得」的雙軌並行制度。（記者張聰秋攝）

彰基教學副院長林慶雄指出，總院長陳穆寬同意啟動「PGY調薪方案」，明（2026）年1月開始實施，採不同科不同酬，還有「多做多得」雙軌並行，以近一年實際值班與特殊勤務所得為基礎試算，新制上路後，PGY1（第一年）平均調薪9到13%；第二年PGY2平均調薪6到13%。

舉例來說，PGY2外科組試算調整後年薪平均約153萬元，在值班量較高情況下，最高可獲得約160萬元年薪；PGY2婦產科、兒科與內科組也都高於保障150 萬元。但是不分組的，將來可能選擇皮膚科等輕鬆科別，年薪起碼也有120萬元。

陳穆寬表示，PGY醫師是未來專科醫師的種子，透過調薪鼓勵，更能無後顧之憂全心投入臨床與研究領域，他很感謝總統賴清德上任後持續投資國家的經費在國人的健康上，在沒有提高保費的情況下，支持醫院提升人力條件，使醫院得以在財務可負擔範圍內，主動提出更具競爭力的薪酬方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中